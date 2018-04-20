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Эксперт: эффект санкций в виде роста инфляции будет заметен в мае-июне
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Эксперт: эффект санкций в виде роста инфляции будет заметен в мае-июне 

РИА Новости 50 минут назад
ЛОНДОН, 20 апр — РИА Новости, Наталья Копылова. Влияние последних санкций США на экономику РФ будет ограниченным, однако эффект будет заметен в конце мая — июне в виде ускорения уровня инфляции. Такое мнение РИА Новости высказал главный экономист ФГ БКС Владимир Тихомиров.
В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", «Базовый элемент» и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.
По мнению эксперта, в настоящее время говорить о влиянии последних санкций США против российских бизнесменов и связанных с ними компаний преждевременно. Однако точно можно сказать, что оно будет.
"Пока мы видим, что после потрясения в начале прошлой недели рубль смог стабилизироваться. С учетом таких фундаментальных поддерживающих факторов, как высокие цены на нефть, мы можем ожидать, что при отсутствии новых потрясений со стороны политики плавное укрепление рубля продолжится", — сказал Тихомиров в кулуарах конференции Лондонской фондовой биржи в пятницу.
"Влияние на макроэкономику этих потрясений, в том числе на инфляцию, скорее всего, будет ограниченным, но оно, конечно, будет. В ценах мы реально это сможем увидеть во второй половине мая-июне, когда цены могут немного ускориться", — отметил экономист.
При этом в годовом выражении при условии, что рубль останется на текущих уровнях, это может привести к увеличению годовой инфляции примерно на 0,2-0,3 процентного пункта, считает эксперт.
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