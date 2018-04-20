Американка получила пожизненное за подготовку расстрела в канадском ТЦ

26-летняя американка Лиззи Суваннарат получила пожизненное за подготовку расстрела в канадском ТЦ на День святого Валентина. По замыслу преступницы, теракт должен был быть осуществлен 14 февраля 2015-го в Галифаксе. Она сможет попросить о смягчении приговора через десять лет.