Ещё
Американка получила пожизненное за подготовку расстрела в канадском ТЦ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Американка получила пожизненное за подготовку расстрела в канадском ТЦ 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
26-летняя американка Лиззи Суваннарат получила пожизненное за подготовку расстрела в канадском ТЦ на День святого Валентина. По замыслу преступницы, теракт должен был быть осуществлен 14 февраля 2015-го в Галифаксе. Она сможет попросить о смягчении приговора через десять лет.
По данным ТАСС, у злоумышленницы было двое подельников, один из которых покончил с собой, не дав спецназу себя задержать, второй сел на десять лет. Сама Суваннарат была задержана после прилета из Чикаго в Галифакс. Сдал террористов аноним.
Вести.Ru: последние новости
Политолог из ФРГ: немецкий бизнес взвыл от антироссийских санкций Немецкий депутат рассказал, чему Германии стоит поучиться у России Москва - единственный российский город, комфортный для жизни
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный музыкант умер в 28 лет44
Трамп рассердился из-за звонка Путина82
США уничтожили суперброневики наемников из РФ216
Ответ США на «ракету Путина», требование Латвии и другие события дня36
США предложили лишить российского золота521
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение