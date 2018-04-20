В Самаре в парке Металлургов снова укладывают плитку

Сначала работы выполнили в начале зимы, весной брикеты просели. Заказчик, муниципальное учреждение «Парки Самары», провел дефектовку и теперь подрядчик исполняет гарантийные обязательства.

Пошла волнами. Новая плитка в парке Металлургов в Самаре . Масштабная реконструкция здесь началась в августе прошлого года. Плитку планировалось положить в конце осени. Морозов еще не было — технологические нормы позволяли. Но случился форс-мажор. Представитель подрядчика Александр Потлов рассказал: «Поставщик плитки убеждал нас, что комплектация будет максимально быстрая, буквально в течении недели. Все начало работ планировалось на конец ноября, когда погода позволяла привести все в надлежащее состояние, но поставщик плитки нас подвел и комплектация пришла в декабре, было принято решение продолжать работу».

Заказчик, муниципальное автономное учреждение «Парки Самары», контракт расторг. Из 70 млн рублей подрядчик получил только 10. Однако прекращать работы компания не стала. Все-таки госконтракт. Большая ответственность. Строители решили рискнуть. К этому времени земля уже промерзла. Рабочие попытались ее прогреть. Подогнали специальное оборудование. Спустя несколько месяцев выясняется — не получилось. Приходится перекладывать плитку заново. «Очень неприятно, как заказчику, видеть это, но по договору есть такой пункт, как исполнение гарантийных обязательств, чем сейчас подрядчик и занимается», — пояснил директор МАУ «Парки Самары» Евгений Кришталь

Все работы подрядчик ведет за свой счет. Других контрактов «Парки Самары» с этой компанией не заключали. Оставшиеся 60 млн рублей потратят на продолжение реконструкции парка.

По гарантии подрядчик переложит более 2000 кв. метров плитки и перекрасит заборы. Краска с ограждений слезла не из-за погоды. Постарались вандалы. Все работы должны закончиться 28 апреля.