Крематорий в Самаре не начнут строить без тщательной экспертизы

Ситуация со строительством крематория в поселке Рубежный вызвала острое обсуждение. Появились как сторонники этого проекта, так и его противники.

Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг строительства крематория около поселка Рубежный. Заверив, что строительство не начнется без проверки всех фактов.