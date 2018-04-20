Ещё
Крематорий в Самаре не начнут строить без тщательной экспертизы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Крематорий в Самаре не начнут строить без тщательной экспертизы 

АиФ-Самара 1 час назад
Ситуация со строительством крематория в поселке Рубежный вызвала острое обсуждение. Появились как сторонники этого проекта, так и его противники.
Врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг строительства крематория около поселка Рубежный. Заверив, что строительство не начнется без проверки всех фактов.
«Моя позиция однозначна — никакой стройки не будет, пока рабочая группа, созданная на уровне муниципалитета, не придет к окончательным выводам. Кроме представителей администрации и депутатов, в эту группу вошли специалисты Роспотребнадзора, МЧС, прокуратуры. Возглавляет работу группы глава Самары Елена Лапушкина. Необходимо провести исчерпывающий анализ документации, учесть доводы людей. По просьбе жителей уже принято решение о проведении экологической экспертизы проекта. Вопросом занимаются комплексно и серьезно. Уверен, объективная оценка ситуации обязательно дадут. Но, подчеркну, — до этого момента стройка вестись не будет. Я лично этого не допущу. Жители могут в этом быть абсолютно уверены», — сообщил Азаров.
АиФ-Самара: последние новости
В Самаре в рамках «Дня призывника» заложат первую в России Аллею призывника В Тольятти подтопило кооператива «Вишенка» на п/о Копылова В Самаре на IV очереди набережной состоялся пробный запуск фонтана
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный музыкант умер в 28 лет47
Трамп рассердился из-за звонка Путина85
США уничтожили суперброневики наемников из РФ219
Ответ США на «ракету Путина», требование Латвии и другие события дня36
США предложили лишить российского золота523
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение