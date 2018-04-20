Власти города хотят разрешить вешать рекламу на фонарных столбах

Боролись, боролись с несанкционированной рекламой и вот результат!

Администрация столицы Карелии подготовила проект, вносящий изменения в правила благоустройства. Новшество заключается в том, что рекламные конструкции можно будет размещать на опорах контактной сети, электропередачи и уличного освещения. Это предложение рассмотрели депутаты Петросовета на заседании постоянной комиссии по управлению муниципальным имуществом, землепользованию и транспортному обслуживанию.

Руководитель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова пояснила, что таким образом в мэрии надеются справиться с проблемой нелегальной рекламы, передает пресс-служба горсовета. Сейчас в Петрозаводске опоры повсеместно заклеены листовками неэстетичного вида. Если правила благоустройства изменят, компания, выигравшая конкурс на размещение рекламных конструкций, будет обязана срывать нелегальные листовки и в целом следить за порядком.

В мэрии подчеркивают, что наказать распространителей нелегальной рекламы практически невозможно. Для этого нужно как минимум зафиксировать момент, когда они клеят листовку на столб. Снимать их с опор силами администрации тоже непросто.

Фирмы, которые захотят разместить рекламные конструкции на опорах легально, будут платить за это право. В результате образуется новый источник пополнения городского бюджета.

Мизинкова отметила, что инициатива получила одобрение на публичных слушаниях и на заседаниях депутатской группы по внесению изменений в правила благоустройства.

Члены комиссии единогласно одобрили предложение, обратив внимание на необходимость контроля за эстетическим видом рекламных конструкций и их безопасностью. Окончательное решение депутаты примут на сессии 26 апреля.

Напомним, власти города не первый год проводят рейды по снятию незаконных листовок. Однако, как можно судить, прогулявшись по улицам Петрозаводска, меньше объявлений и листовок на заборах не стало. Очередная такая акция запланирована на 21 апреля.