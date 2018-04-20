В Совфеде назвали трагикомедией решение Демпартии США подать в суд на Россию

«Должен заметить, что это была эффективная выдумка пиарщиков-демократов перевести стрелки на Москву и объяснить этим сначала рост популярности Трампа , а потом своё поражение. Сейчас они хотят свою выдумку ещё раз поэксплуатировать и обращаются в суд … Вот заодно и проверим их судей, потому что когда они к нам лезут, мы могли бы предъявить в качестве доказательств их федеральные законы и публичные заявления их президентов. А что у них там может быть, будет любопытно взглянуть. Но в целом, конечно, это всё трагикомедия», — сказал он.

Климов также отметил, что России пора действовать такими же методами, пользуясь международной системой правосудия.

«Нам давно пора осваивать способ судебного преследования по всему миру всех тех людей, которые, нарушая закон, лезут в наши дела, клевещут на наших граждан и руководителей и не дают нам возможности нормально развиваться. По сути дела санкции — это тоже незаконные меры, которые наносят нам ущерб. И его возмещения тоже надо добиваться», — подчеркнул сенатор.