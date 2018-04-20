Ещё
Сотрудники Минсельхозпрода Подмосковья примут участие в субботнике 21 апреля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сотрудники Минсельхозпрода Подмосковья примут участие в субботнике 21 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Около 150 сотрудников Минсельхозпрода Московской области примут участие в общеобластном субботнике 21 апреля, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«Мы присоединяемся к ставшей уже традиционной акции. Совместно с аграриями, жителями Волоколамского района работники министерства почти полным составом будут приводить в порядок после зимы территорию дворов, улиц и парков. В прошлом году мы были на субботнике в этом же районе, знаем основные площадки, будем убирать, как дома», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин.
Помимо уборки территории сотрудники ведомства также планируют высадку деревьев, озеленение газонов, установку урн и скамеек.
Планируется, что в областном субботнике примут участие не менее 1 миллиона человек. Во всех муниципалитетах будут организованы пункты выдачи инвентаря. На них любой сможет получить лопату, метлу, грабли.
В минувшую субботу в городских округах и районах прошли парады коммунальной и дорожной техники, которая будет участвовать в уборке.
РИАМО: последние новости
Форум «Кадровая перезагрузка в ЖКХ Московской области» пройдет 20 апреля Дома по реновации в Москве будут проектировать и строить с учетом «смарт‑стандарта» В Госдуме 20 апреля обсудят с бизнес‑кругами РФ законопроект о контрсанкциях
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известный музыкант умер в 28 лет45
Трамп рассердился из-за звонка Путина83
США уничтожили суперброневики наемников из РФ218
Ответ США на «ракету Путина», требование Латвии и другие события дня36
США предложили лишить российского золота523
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение