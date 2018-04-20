Сотрудники Минсельхозпрода Подмосковья примут участие в субботнике 21 апреля

«Мы присоединяемся к ставшей уже традиционной акции. Совместно с аграриями, жителями Волоколамского района работники министерства почти полным составом будут приводить в порядок после зимы территорию дворов, улиц и парков. В прошлом году мы были на субботнике в этом же районе, знаем основные площадки, будем убирать, как дома», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин

Помимо уборки территории сотрудники ведомства также планируют высадку деревьев, озеленение газонов, установку урн и скамеек.

Планируется, что в областном субботнике примут участие не менее 1 миллиона человек. Во всех муниципалитетах будут организованы пункты выдачи инвентаря. На них любой сможет получить лопату, метлу, грабли.

В минувшую субботу в городских округах и районах прошли парады коммунальной и дорожной техники, которая будет участвовать в уборке.