Всероссийская акция «Узнай о своих долгах» пройдет в Подмосковье 25 апреля

Судебные приставы 25 апреля отправятся в места массового скопления граждан в Подмосковье с целью популяризации электронных и онлайн-сервисов службы в рамках акции «Узнай о своих долгах», говорится в сообщении пресс-службы управления ФССП России по Московской области.

В канун майских праздников 25 апреля в один день и по всей стране пройдет информационная акция судебных приставов «Узнай о своих долгах».

«В аэропортах, в многофункциональных и торговых центрах судебные приставы Московской области расскажут и покажут людям как, имея доступ в интернет, можно быстро, удобно и достоверно узнать о наличии или отсутствии задолженностей, при наличии — оплатить их с помощью онлайн-сервисов. Также приставы помогут установить на телефон или планшет бесплатное приложение, которое в дальнейшем будет отслеживать и сообщать, если долги появятся», — говорится в сообщении.

Предлагаем представителям средств массовой информации увидеть работу онлайн-сервисов в действии, получить оценку их использования гражданами. По всем вопросам организации просьба обращаться по тел. : (495) 580-59-39 или на e-mail: smi-fssp50@yandex.ru.