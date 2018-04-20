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Всероссийская акция «Узнай о своих долгах» пройдет в Подмосковье 25 апреля
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Всероссийская акция «Узнай о своих долгах» пройдет в Подмосковье 25 апреля 

РИАМО 1 час назад
Фото: pixabay.com
Судебные приставы 25 апреля отправятся в места массового скопления граждан в Подмосковье с целью популяризации электронных и онлайн-сервисов службы в рамках акции «Узнай о своих долгах», говорится в сообщении пресс-службы управления ФССП России по Московской области.
В канун майских праздников 25 апреля в один день и по всей стране пройдет информационная акция судебных приставов «Узнай о своих долгах».
«В аэропортах, в многофункциональных и торговых центрах судебные приставы Московской области расскажут и покажут людям как, имея доступ в интернет, можно быстро, удобно и достоверно узнать о наличии или отсутствии задолженностей, при наличии — оплатить их с помощью онлайн-сервисов. Также приставы помогут установить на телефон или планшет бесплатное приложение, которое в дальнейшем будет отслеживать и сообщать, если долги появятся», — говорится в сообщении.
Предлагаем представителям средств массовой информации увидеть работу онлайн-сервисов в действии, получить оценку их использования гражданами. По всем вопросам организации просьба обращаться по тел. : (495) 580-59-39 или на e-mail: smi-fssp50@yandex.ru.
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