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Алексей Силанов прокомментировал увольнение замглавы администрации Калининграда
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Алексей Силанов прокомментировал увольнение замглавы администрации Калининграда 

Вести Калининград 1 час назад
Фото: Вести Калининград
Мэр Калининграда Алексей Силанов прокомментировал увольнение заместителя горадминистрации — руководителя комитета городского хозяйства Владимира Машкова. По словам градоначальника, в настоящий момент обсуждается, кто займёт место ушедшего чиновника.
«Сейчас пока это обсуждается. Как только будет принято решение, вы все об этом узнаете», — ответил Силанов на вопрос журналистов.
Напомним, что до апреля 2017 года Владимир Машков был мэром закрытого города Новоуральска. После этого Антон Алиханов назначил его своим советником. Сам чиновник, комментируя свой переезд в Калининградскую область, заявлял, что будет заниматься в регионе проведением губернаторских выборов.
В октябре стало известно, что Владимир Машков перешёл на работу в мэрию Калининграда на должность замглавы администрации и председателя комитета городского хозяйства.
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