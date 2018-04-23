Алексей Силанов прокомментировал увольнение замглавы администрации Калининграда

«Сейчас пока это обсуждается. Как только будет принято решение, вы все об этом узнаете», — ответил Силанов на вопрос журналистов.

В октябре стало известно, что Владимир Машков перешёл на работу в мэрию Калининграда на должность замглавы администрации и председателя комитета городского хозяйства.