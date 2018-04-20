Вера Сотникова поругалась с представителями авиакомпании

Недавно Вера Сотникова отправилась на свою малую родину, в Волгоград , на самолете. Телеведущая не ожидала, что при посадке в самолет ее попросят замерить ее дамскую сумку. Телеведущая попыталась поговорить с представителями авиакомпании, но диалог не состоялся.

«У меня потребовали женскую сумку, чтобы поместить в измеритель ручной клади! Я долго объясняла, что это моя женская сумка! Это не ручная кладь! На что начальником смены было сказано: «Я здесь начальник и решаю, что делать». На мой отказ дать ему в руки свою сумку, он пригрозил не посадить меня на самолёт! Взяв мою ручную кладь и мою женскую сумку-рюкзачок со стразами стал буквально впихивать в калибратор! Он помял мне дорогую косметику, слетели с рюкзака стразы. Но, бог с ней, с косметикой! Во всех аэропортах мира знают различия ручной клади от женской сумки и попросить открыть ее у меня могут только на досмотре!» — написала Сотникова у себя в микроблоге.