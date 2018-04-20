Сестры Толмачевы составили конкуренцию Алле Пугачевой

Участницы «Евровидения-2014» сестры Толмачевы решили создать свою вокальную студию для детей, узнал Sobesednik.ru

Вдохновившись примером Аллы Пугачевой , 21-летние певицы набрали под свое крыло более 50 ребят, которых уже начали обучать вокалу и другим творческим дисциплинам. О своем детище Настя и Маша рассказали нашим корреспондентам.

— Мы очень давно шли к тому, чтобы открыть свою вокальную студию, — рассказывают девушки. — Ведь мы можем поделиться опытом, тем более что сами сейчас учимся на факультете продюсирования и режиссуры. У нас уже 51 ребенок занимается в студии, самой маленькой ученице всего лишь четыре годика.

В отличие от музыкальной школы-студии Аллы Пугачевой, где учится дочь актера Виталия Гогунского , Толмачевы пока что не берутся натаскивать детей знаменитостей.

— Такого у нас пока нет, — продолжают сестры. — Мы растим маленьких звездочек. Одна из наших учениц уже участвует в различных музыкальных конкурсах, очень ею гордимся!

Самим Толмачевым дорогу в шоу­бизнес когда-то проложил Филипп Киркоров . Именно с его легкой руки девочки попали на Евровидение. Не оставляет своих подопечных поп-король и сейчас.

— Мы Филиппа очень любим, — в улыбке расплываются Настя и Маша. — Он очень добрый, на Евровидении за нас постоянно переживал, спрашивал, как мы себя чувствуем. Недавно с ним встречались, записывали песню, которую он нам подарил.

Также девушки рассказали нам и о своих взаимоотношениях. Оказывается, что всегда лучезарные и улыбчивые сестры могут иногда и горшки побить.

— Мы часто можем поругаться, — говорит Мария. — Только вчера мы ссорились, да, Насть?!

— Да, Маша меня не хотела отпускать одну гулять, — жалуется на сестру Анастасия.

— Я просто за нее очень переживаю, — поясняет Маша. — Но вообще мы конечно же не всегда вместе. Мы не из тех близнецов, которые все время ходят за ручку. Но, когда Настя меня не слушает, это очень выводит из себя. Есть у нас и молодые люди, бывает, что гуляем парами. Выбор друг дружки в плане парней мы одобряем!

Также сестры Толмачевы заверили нас, что, в отличие от типичных близнецов, в жизни стараются одеваться по-разному.

— У нас разные вкусы в одежде, — говорит Мария. — Мы одеваемся одинаково, только когда выступаем. Настя у нас леди, а я люблю спортивную одежду — джинсы, кеды, все самое удобное. Например, я не могу ходить долго на каблуках, а Настя готова это делать сутками напролет. Еще она любит, чтобы волосы лежали идеально, а я часто делаю себе обычные хвосты.