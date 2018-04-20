Карелия вошла в число регионов с напряженной ситуацией на рынке труда 

Минтруд РФ назвал двадцать регионов, в которых общий показатель напряженности на рынке труда более чем в полтора раза превышает аналогичный показатель по стране.
В двадцати регионах России отмечается напряженная ситуация на рынке труда, следует из проекта Минтруда. Как пишет «КВ», документ подготовлен по итогам 2016-2017 годов и опубликован на едином портале правовой информации.
В пояснительной записке к проекту отмечается, что перечень формируется ежегодно на основании данных, представленных Росстатом. В него входят субъекты страны, в которых общий показатель напряженности на рынке труда за истекшие два года более чем в полтора раза превышает аналогичный показатель в целом по стране.
В перечне оказались Карелия, Адыгея, Калмыкия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия-Алания, Чеченская Республика, Курганская область, Алтай, Бурятия, Республика Тыва, Алтайский край, Забайкальский край, Иркутская область, Кемеровская область и Еврейская автономная область. Этот список пополнился новыми регионами — Марий Эл и Томской областью. При этом Хакасия выбыла из перечня.
По материалам: ptzgovorit.ru