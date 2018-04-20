Карелия вошла в число регионов с напряженной ситуацией на рынке труда

Минтруд РФ назвал двадцать регионов, в которых общий показатель напряженности на рынке труда более чем в полтора раза превышает аналогичный показатель по стране.

В двадцати регионах России отмечается напряженная ситуация на рынке труда, следует из проекта Минтруда. Как пишет «КВ», документ подготовлен по итогам 2016-2017 годов и опубликован на едином портале правовой информации.