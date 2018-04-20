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Адвокат Агаларовых назвал иск Демпартии США к его клиентам безосновательным
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Адвокат Агаларовых назвал иск Демпартии США к его клиентам безосновательным 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Адвокат Агаларовых Скотт Балбер заявил РИА Новости, что иск Демократической партии США к его клиентам «безосновательный», и они не связаны ни с какими хакерскими атаками и влиянием на американские выборы.
Балбер назвал обвинения «безосновательными» и отметил, что Агаларовы «не имеют ничего общего с предполагаемыми хакерским атаками, не имеют ничего общего с попытками повлиять на американские выборы».
"У меня нет причин верить, что эти вещи в действительности произошли, но если это было, то я могу вам точно сказать, что мои клиенты не связаны с этим", — сказал он.
Балбер отметил, что они будут готовить ответ на этот иск и в настоящее время идет обсуждение возможных вариантов. «Я могу вас заверить, что мы будем выступать категорически против обвинений самым агрессивным образом», — подчеркнул адвокат.
В пятницу Демократическая партия США подала в суд на правительство РФ, ГРУ, отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба президента США Дональда Трампа, в том числе зятя американского президента Джареда Кушнера. Согласно тексту документа, иск Демпартии против РФ и выборного штаба Трампа связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и сговором с целью нанесения ущерба демократам и продвижению кандидатуры Дональда Трампа.
Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их «абсолютно голословными».
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