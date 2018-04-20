Адвокат Агаларовых назвал иск Демпартии США к его клиентам безосновательным

Балбер назвал обвинения «безосновательными» и отметил, что Агаларовы «не имеют ничего общего с предполагаемыми хакерским атаками, не имеют ничего общего с попытками повлиять на американские выборы».

"У меня нет причин верить, что эти вещи в действительности произошли, но если это было, то я могу вам точно сказать, что мои клиенты не связаны с этим", — сказал он.

Балбер отметил, что они будут готовить ответ на этот иск и в настоящее время идет обсуждение возможных вариантов. «Я могу вас заверить, что мы будем выступать категорически против обвинений самым агрессивным образом», — подчеркнул адвокат.