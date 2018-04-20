«Он перестал со мной общаться»: Зейналова рассказала о конфликте с Нагиевым

Харизматичный актер Дмитрий Нагиев последнее время задействован в нескольких проектах. Многие известные артисты очень рады, когда им выпадает шанс поработать с Нагиевым. Однако некоторые коллеги звезды не раз упоминали, что он очень любит специфически шутить. В прошлом сезоне шоу «Голос. Дети» его соведущей была Светлана Зейналова . Шестой сезон она отказалась вести, так как забеременела.

Ее место заняла Агата Муцениеце . Не так давно она упомянула, что Дмитрий обладает не самым лучшим нравов, поэтому она с опаской с ним общается. Зейналова рассказала, что артист с ней вообще не разговаривает с недавних пор. Оказалось, что Нагиев не любит, когда над ним подшучивают. «Я как-то в шутку назвала его „старым конем“ — в том смысле, что его уже ничем не удивить на телевидении, а он перестал со мной общаться», — пояснила беременная телеведущая.

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По ее словам, позже она попыталась наладить отношения с коллегой. Однако во время очередных съемок снова неудачно пошутила. «Он еще Юрию Викторовичу (главный продюсер развлекательных программ на Первом канале — прим.ред.) на меня жаловался!», — добавила Светлана. Об этом она рассказала в блоге Муцениеце «Прилучные будни». Официальной причиной ухода Зейналовой из проекта «Голос. Дети» стала ее беременность, но в Сети ходят слухи, что она могла уйти из-за Дмитрия.