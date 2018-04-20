Российский десятиклассник открыл уникальную переменную звезду

Российские астрономы, используя снимки австралийской сети телескопов, открыли весьма необычную «взрывную» переменную звезду. Впоследствии выяснилось, что на самом деле это пара из обычной звезды и белого карлика. Расстояние между этими объектами таково, что период их обращения вокруг общего центра масс занимает всего лишь около двух часов. Таких астрономических объектов известно крайне мало, поэтому новое открытие позволит лучше изучить и понять это довольно редкое явление. Первый автор работы — школьник из города Рубцовска Алтайский край ), что делает новое открытие вдвойне необычным. Соответствующая статья опубликована в Peremennye Zvezdy (Variable Stars).

На самом деле переменную яркость имеют практически все звезды. Жители Земли не замечают переменности Солнца главным образом потому, что его излучение варьирует на 0,1 процента. Но уже ближайшая к нам другая звезда — Проксима Центавра — как недавно было установлено, может поднять свою яркость в ультрафиолетовом диапазоне в 20 раз за считанные десятки секунд, а потом снова «уронить» ее до нормальных значений.

Однако есть светила, меняющие свою наблюдаемую светимость куда сильнее красных карликов типа Проксимы Центавра. Так называемые «переменные звезды» меняют ее на десятки процентов за сравнительно короткое время. Но и среди них выделяются катаклизмические переменные звезды — те, у кого яркость может упасть до нуля за считанные часы, а иной раз — и минуты.

Авторы новой статьи сообщают об открытии голубой затменной переменной звезды Dan V1 в созвездии Стрельца. Она состоит из двух звезд, вторая из которых — белый карлик. Периодически одно из светил проходит между наблюдателями с Земли и вторым объектом, позволяя астрономам наблюдать затмение, во время которого светимость Dan V1 резко падает.

Открытие было сделано при помощи анализа снимков сети телескопов iTelescope в Сайдинг Спрингс ( Австралия ). Обработка и подтверждение результатов заняли значительное время из-за чего публикация статьи завершилась лишь в апреле 2018 года.

Интересно, что первым автором статьи является Данил Панов, учащийся лицея «Эрудит» (город Рубцовск). Анализом снимков он занимался в рамках Летней школы ЛАНАТ-2017, которая проходила в Подмосковье в августе 2017 года. Это довольно редкое событие — школьникам нечасто удается внести столь заметный вклад в астрономию.

Уникальность Dan V1 — в крайне необычной периодичности, с которой ее яркость падает практически до нуля. Как отмечают исследователи, известно всего около полумиллиона переменных звезд, среди них — пять тысяч катаклизмических переменных. Но лишь у 15 из них наблюдались затмения с так называемым «зазором» периодичности от 2,2 до 2,8 часов. Иными словами, звездных систем с периодом изменения яркости от 2,2 до 2,8 часов известно очень мало.

Вначале такие системы состоят из красного карлика и обычной звезды, типа Солнца. По мере старения звезда типа Солнца превращается в белый карлик (так будет и с нашим светилом через 5−6 миллиардов лет) — объект, размером с Землю, но с массой более половины солнечной. Из-за такой чудовищной компактности, он имеет необычайно высокую гравитацию, и интенсивно «ворует» вещество у красного карлика-соседа. От этого состав карлика (а потом — и его цвет) может заметно измениться. Так эта пара и эволюционирует совместно, причем бывший красный карлик постепенно вращается все ближе и ближе к белому. Но так все развивается лишь до определенного предела — до периода вращения в три часа.

Как только период вращения падает ниже этой величины, перенос вещества становится слабее, взаимодействие двух объектов становится менее интенсивным, и сближение обоих карликов резко замедляется. Снижение взаимодействия может привести к тому, что объект не будет выглядеть как переменная звезда с Земли. Поэтому переменных звезд с периодом переменности от 2,2 до 2,8 часов довольно мало.

Dan V1 сильно отличается от типичных примеров такого рода. На одних снимках его период изменения яркости слегка, но уже заметно отличается от других снимков, сделанных чуть раньше. Это значит, что сближение двух звезд там активно набирает обороты. Иными словами, объекты в двойной системе сблизились настолько, что скорость их сближения опять начала расти. Поэтому в обозримом (по астрономическим меркам) будущем первая звезда упадет на белый карлик, и Dan V1 станет сверхновой — породит сверхмощный термоядерный взрыв.

Пока масса и другие параметры двойной системы неясны — чтобы их уточнить нужны наблюдения на профессиональных телескопах. Если суммарная масса объектов достаточно велика, система станет черной дырой, если чуть поменьше — то нейтронной звездой. В любом случае астрономы получат немало ценной информации, наблюдая за этой системой.