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The Guardian: власти КНДР считают Трампа сумасшедшим
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Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня

The Guardian: власти КНДР считают Трампа сумасшедшим 

Газета.Ru 21 минуту назад
Фото: Koji Sasahara/AP
Официальные лица Северной Кореи считают, что президент США Дональд Трамп «сумасшедший». Слова неназванного чиновника приводит The Guardian.
По данным издания, в стране готовятся ко встрече Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, которая, предположительно, произойдет в конце мая или в начале июня. В газете отмечают, что официальные лица Северной Кореи, в отличие от американских властей, никак не комментируют подготовку личной беседы лидеров стран.
Однако они поделились своим отношением к Трампу. Один из чиновников заявил, что Трамп «сумасшедший», вспоминая выступление главы США в ООН, на ктором он пригрозил «полностью уничтожить» КНДР.
" [В Северной Корее] не поверили, когда он угрожал уничтожением всей 25-миллионной нации", — подчеркнул неназванный политик.
Ранее Трамп заявил, что может уйти со встречи с Ким Чен Ыном.
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