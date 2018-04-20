The Guardian: власти КНДР считают Трампа сумасшедшим

По данным издания, в стране готовятся ко встрече Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына , которая, предположительно, произойдет в конце мая или в начале июня. В газете отмечают, что официальные лица Северной Кореи, в отличие от американских властей, никак не комментируют подготовку личной беседы лидеров стран.

Однако они поделились своим отношением к Трампу. Один из чиновников заявил, что Трамп «сумасшедший», вспоминая выступление главы США в ООН , на ктором он пригрозил «полностью уничтожить» КНДР.

" [В Северной Корее] не поверили, когда он угрожал уничтожением всей 25-миллионной нации", — подчеркнул неназванный политик.

Ранее Трамп заявил, что может уйти со встречи с Ким Чен Ыном.