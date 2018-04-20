Каких славян все старались обходить стороной

Славяне исстари считались воинственным народом. Первыми наши предки нападали далеко не всегда, но уж за себя постоять умели вполне.

Могущественная Византийская империя стонала от нашествий славянских варваров, буйные германцы постоянно вступали со славянами в кровопролитные схватки, и многочисленные волны степных кочевников периодически разбивались о славянские рати. Какие же славянские племена относились к числу самых воинственных?

Лютичи

Так называли племена полабских славян, обитавших до X века между Одером и Эльбой. Сами себя они именовали велетами или венедами. Название «лютичи» толкуется вполне понятно для современного русского слуха — происходит от слов «лютый, жестокий, злой». Военной эмблемой племени был волк, отсюда и определения, вполне подходящие этому хищнику. Современники пишут о храбрости и воинственности этого племени, доходящих до настоящей свирепости.

Лютичи не давали покоя императору франков Карлу Великому , а в 983 году возглавили восстание славянских племен против Священной Римской империи, которая активно занималась колонизацией земель восточнее Эльбы. Они сопротивлялись колонизации почти 200 лет.

Вятичи

Вятичи — это восточнославянский племенной союз, обитавший в VIII-XIII веках в районе верхней и средней Оки, на территории современных Московской, Брянской, Калужской, Липецкой, Орловской областей. Они жили в глухих лесах, и по отзыву первого русского летописца Нестора отличались буйным «зверинским» нравом. Они дольше всех не принимали крещения и хранили архаичные обычаи, такие как «умыкание невест».

Вятичи — последний из восточнославянских племенных союзов, вошедший в состав Древнерусского государства. Произошло это лишь после того, как великий воин Святослав Игоревич не без труда покорил их. Однако уже сыну Святослава Владимиру пришлось покорять упрямых вятичей снова. В XI веке Владимир Мономах вновь ходил в поход на вятичей.

Кривичи

Кривичи — союз восточнославянских племен, который в VII-X веках обитал в верховьях Западной Двины, Днепра и Волги. Кривичи известны современным историкам как создатели знаменитых длинных курганов — воинских захоронений, и сегодня поражающих богатством вооружения и другого инвентаря. Кривичи являлись родственниками лютичей и были похожи на них своим суровым нравом.

Поскольку кривичи селились на реках, вдоль которых шел знаменитый путь из варяг в греки, они рано познакомились с варяжскими наемниками, охранявшими караваны с добром, шедшие в торговые города Черного моря. И варяги быстро поняли, что с этими людьми лучше дружить, чем враждовать. Кривичи были активными участниками торговых и военных экспедиций, не уступая буйным нравом даже знаменитым норманнам — «ужасу Европы». Кстати сказать, Смоленск — это древняя столица кривичей, и город с самой, наверное, драматической военной историей в России

Славяне острова Рюген

Остров Рюген — легендарный остров Буян из русских сказок — расположен в Балтийском море. Сегодня он относится к германской земле Макленбург. Здесь исстари поселилось славянское племя, родственное лужицким славянам, которое называли «руянами», иногда «ругами» и даже «русами».

Саксон Грамматик писал о них: «Племя то умеет воевать и на суше, и на море, привыкло жить грабежами и хищениями…». Руяне строили боевые корабли и ходили в набеги по всему Балтийскому побережью — это дало основания многим исследователям считать, что в знаменитом отрывке о призвании варягов в «Повести временных лет» речь идет не о скандинавском племени «рус», а о самых что ни есть славянах, «русах», жителях острова Рюген.

Во всяком случае, род занятий у них был совершенно такой же, что и у легендарных скандинавских морских разбойников — викингов. Разумеется, это далеко не все племена славян, прославившиеся своей воинственностью, но одни из самых знаменитых.