Псковские СМИ в соцсетях 

Псковская губерния: последние новости

Псковичи не заплатили в городскую казну более 200 тысяч рублей штрафов за парковку в зелёной зонеЗа IV квартал 2017 года просроченная дебиторская задолженность по видам неналоговых доходов по состоянию на 01.01.2018 года составляет 212313,78 рублей Данна