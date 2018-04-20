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Псковские СМИ в соцсетях
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Псковские СМИ в соцсетях 

Псковская губерния 21 минуту назад
Фото: Псковская губерния
Количество подписчиков в собственных пабликах позволяет судить о том, как СМИ уделяют внимание соцсетям и каково в принципе количество постоянной аудитории, её доверие к тому или иному медиа, влияние СМИ на аудиторию, наличие ядерной группы постоянных читателей. Каждая соцсеть имеет свой характер и свою аудиторию в связи с этим. Каждая из них находится на своём личном этапе развития и испытывает метаморфозы. В последние дни это, разумеется, особо коснулось мессенджера Telegram, который за считанные недели стал чуть ли не культовым. В прошлый раз мы писали, что Telegram — самое неизведанное поле для псковских СМИ, но при этом мессенджер, безусловно, «одно из самых перспективных направлений на современном медиарынке». Прошло три месяца, а Telegram за это время успел стать элитарным: даже несмотря на блокировку со стороны Роскомнадзора он продолжает работать и быть главной политической площадкой России, давно сменив заметно деградирующий Фейсбук. Публика «Телеграма» сегодня наиболее искушённая и привередливая, она изначально была воспитана на анонимных телеграм-каналах. С одной стороны, она в телеграм-каналах редко переходит по ссылкам и в малой степени повышает посещаемость традиционных СМИ. С другой стороны — это очень лояльная аудитория, которая не готова менять телеграм-каналы на другие платформы. И за последние две недели это лояльность заметно возросла. Телеграм-каналы стали вполне себе альтернативными медиа — пока лишь с меньшей возможностью визуальных эффектов и монетизации, но это тоже всего лишь вопрос времени. Псковский «тухляк» телеграм-каналов немножко разогнали несколько анонимных каналов, появившихся в марте. В связи с тем, что мы считаем телеграм-каналы альтернативными СМИ, мы включаем их в рейтинг медиа наравне с традиционными медиа. Но только те, которые можно назвать общественно-политическими, которые сообщают по большей части эксклюзивные новости и формируют политическую повестку в Пскове и регионе. Будем надеяться, рост количества подписчиков даст им стимул ещё активнее развивать свои каналы. 1 (1). «Псковская губерния» — 900 (+179) 2 (2). Медиахолдинг Псковской области — 249 (+44) 3 (3). «Псковская лента новостей» — 210 (+45) 4. (new). «Скобаристан» — 168 5. (new). «Воробей» — 1366. (new). «Шалтай-болай» — 977 (4). «Комсомольская правда — Псков» — 57 (+5) Многие уже, ссылаясь на различные виды статистики, заявляли, что блокировка Telegram не сократила число просмотров и подписчиков — скорее, с точностью до наборот. Рост по обоим направлениям, например, был и у «Псковской губернии». С помощью TGStat Bot мы решили посмотрить динамику четырёх каналов с наибольшим количеством подписчиков. Однако у двух из четырёх каналов статистика не отражается в связи с большим количеством ботов. Тем не менее, канал «Скобаристан», придерживающийся провластных позиций и имеющий качественный инсайд из администрации региона, также продемонстрировал рост за эти дни. На фоне роста акций и популярности Telegram «Фейсбук» продолжает терять позиции: ещё в начале года социальная сеть начала эксперименты с выдачей информации по популярности и с увеличением информации из личного ближнего круга пользователя. Позже был скандал с конфиденциальностью и визит Марка Цукерберга в сенат. Также в комментариях к публикациям в Фейсбуке (которых — о, счастье — нет в Телеграме) продолжается радикализация и сумасшествие пользователей сети с ростом градуса ненависти. Многие умеренные читатели уходят от Фейсбука. Таким образом, темпы роста аудитории Фейсбука стали сокращаться, и сейчас он демонстрирует малый потенциал. Даже по «Псковской губернии» мы можем сказать, что наша аудитория Фейсбука среди социальных сетей за последний год сократилась с 35-37 процентов до 20-22 процентов, отдав долю «ВКонтакте».1 (1). «Псковская губерния» — 3 228 (+16) 2 (2). «Первый Псковский» — 1 501 (+704) 3 (3). «Псковская лента новостей» — 790 (+26) 4 (5). «Псковское агентство информации» — 748 (+47) 5 (4). «Псковская правда» — 738 (+27) 6 (6). «Комсомольская правда — Псков» — 569 (+34) 7 (7). ГТРК «Псков» — 398 (+46) 8 (8). «АиФ-Псков» — 312 (+13) 9 (9). «МК в Пскове» — 248 (+12) 10 (10). «ВЛуки.ру» — 231 (+6) 11 (11). «Центр деловой информации» — 105 (+8) 12 (12). «Псковская провинция» — 90 (0) (не обновляется) Традиционно «ВКонтакте» продолжает оставаться основным источником трафика для всех без исключения псковских СМИ — отчасти благодаря тому, что свои собственные группы у ряда СМИ по численности превышают 10 тысяч подписчиков, ну и в первую очередь благодаря наличию, как мы его называем, главного «новостного гипермаркета» — аутентичного паблика «Жесть по-псковски». «ВКонтакте» продолжает давать и наибольшие приросты в соцсетях СМИ.1 (1). «Псковская лента новостей» — 57 523 (+1 495) 2 (3). Iluki.ru — 26 186 (+1 218) 3 (2). «ВЛуки.ру» — 25 157 (+355) 4 (6). ГТРК «Псков» — 14 202 (+471) 5 (4). «Центр деловой информации» — 14 101 (+114) 6 (5). «Псковская правда» — 14 058 (+204) 7 (8). «Первый Псковский» — 11 250 (+2 078) 8 (7). «КП–Псков» — 10 295 (+69) 9 (9). «Псковское агентство информации» — 7 725 (+196) 10 (10). «Курьеръ Псков — Великие Луки» — 4 074 (+1 052) 11 (11). «Псковская губерния» — 2 512 (+148) 12 (12). «АиФ-Псков» — 2 369 (+257) 13 (13). «Псковская провинция» — 1 209 (+9) 14 (14). «МК в Пскове» — 712 (+19) Новичок нашего рейтинга — социальная сеть инстаграм. В прошлом рейтинге коллеги просили включить его в рейтинг, к тому же после прихода на пост врио губернатора Михаила Ведерникова и эпичного ляпа в Ивана Цецерского в инстаграме про пиндосов соцсеть переживает в медиа вторую популярность. Даже нам стало стыдно, что мы не вели его два года, и вот на днях начали всё с начала и обещаем вас радовать (или огорчать) регулярными фотографиями. 1. ГТРК «Псков» — 2 129 2. «КП–Псков» — 18243. «Первый Псковский» — 1 5944. «Псковская правда» — 9925. «Псковская губерния» — 105 1 (1). «Комсомольская правда — Псков» — 1 226 (+14) 2 (2). ГТРК «Псков» — 479 (+100) 3 (3). «Псковская губерния» — 263 (+8) 4 (4). «Псковская лента новостей» — 224 (+4) 5 (5). «Псковская правда» — 185 (+9) 6 (6). «МК в Пскове» — 34 (+11) У «Псковского агентства информации» своей группы в «Одноклассниках» нет, но есть персональная страница, которая, по сути, выполняет роль группы. 1 (1). «Псковское агентство информации» — 709 (0) 2 (2). «Комсомольская правда — Псков» — 660 (+34) 3 (3). ГТРК «Псков» — 511 (+7) 4 (4). «Псковская лента новостей» — 460 (+4) 5 (5). «Псковская губерния» — 428 (+11) 6 (6). «ВЛуки.ру» — 204 (+2) 7 (7). «Псковская правда» — 51 (-4) (не обновляется) 8 (8). iluki.ru — 6 (0) (не обновляется)
Псковская губерния: последние новости
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