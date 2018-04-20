Репутация распределяющей «Нобеля» академии под угрозой

Шведская академия, которая отвечает за вручение Нобелевской премии по литературе, призналась, что в прошлом не раз допускала утечки имён лауреатов.

«Расследование показало, что правила конфиденциальности информации, касающиеся работы по вручению Нобелевской премии, были нарушены», — цитирует Reuters заявление академии.

Ранее издание Dagens Nyheter, не уточняя, сообщило, что информацию сливал некий «представитель культуры»: из-за него досрочно всплывала информация о том, кто выиграет «Нобеля» в 1996-2016 годах; помимо этого, он раскрыл имена двух новых членов академии до того, как о них было объявлено общественности.