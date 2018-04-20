Россия и Саудовская Аравия могут подписать соглашения в энергетике на полях ПМЭФ

ДЖИДДА, 20 апреля. / ТАСС /. Россия Саудовская Аравия могут подписать соглашения в энергетике на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак в кулуарах мониторингового комитета ОПЕК+.

"У нас с Саудовской Аравией подписана дорожная карта по реализации 26 совместных проектов в области энергетики. Думаю, что некоторые из этих соглашений могут быть подписаны в ближайшее время, в том числе на полях Петербургского экономического форума", — сказал он.