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Очередной «кураж» правительства или новые поборы (ВИДЕО)
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Очередной «кураж» правительства или новые поборы (ВИДЕО) 

Карельские вести 30 минут назад
В России планируют увеличить госпошлины за регистрацию транспортных средств, получение национального водительского удостоверения и выдачу заграничного паспорта нового поколения. Информация об этом была размещена 20 апреля на сайте кабмина.
За водительское удостоверение россиянам теперь придётся заплатить на 50% больше (3 000 ₽ вместо 2 000 ₽), за регистрацию автомобиля — на 87,5% (1 500 ₽ вместо 800 ₽), а за получение загранпаспорта — на 43% (5 000 ₽ вместо 3 500 ₽).
Правительство уже поддержало законопроект, предполагающий повышение пошлин.
Ну а чего мелочиться? Логика властей понятна: если у каких-то россиян ещё есть деньги на авто или путешествия — значит их можно доить по-крупному. И не важно, что многие ради мечты о собственном автомобиле или поездки в Европу влезают в кредиты. И вообще нечего путешествовать — сидите дома и смотрите телевизор.
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