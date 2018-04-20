Очередной «кураж» правительства или новые поборы (ВИДЕО)

России планируют увеличить госпошлины за регистрацию транспортных средств, получение национального водительского удостоверения и выдачу заграничного паспорта нового поколения. Информация об этом была размещена 20 апреля на сайте кабмина.

За водительское удостоверение россиянам теперь придётся заплатить на 50% больше (3 000 ₽ вместо 2 000 ₽), за регистрацию автомобиля — на 87,5% (1 500 ₽ вместо 800 ₽), а за получение загранпаспорта — на 43% (5 000 ₽ вместо 3 500 ₽).

Правительство уже поддержало законопроект, предполагающий повышение пошлин.

Ну а чего мелочиться? Логика властей понятна: если у каких-то россиян ещё есть деньги на авто или путешествия — значит их можно доить по-крупному. И не важно, что многие ради мечты о собственном автомобиле или поездки в Европу влезают в кредиты. И вообще нечего путешествовать — сидите дома и смотрите телевизор.