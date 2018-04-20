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СМИ: Криштиану Роналду использовал офшоры в Люксембурге и на острове Джерси
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СМИ: Криштиану Роналду использовал офшоры в Люксембурге и на острове Джерси 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
Появились новые данные о возможных финансовых махинациях нападающего "Реала" Криштиану Роналду, информирует Der Spiegel со ссылкой на Football Leaks.
Отмечается, что португалец владел долей в ряде отелей через фирму, зарегистрированную в Люксембурге. Есть еще родительская компания, которая расположена на острове Джерси. При этом имя Роналду в документах не фигурирует — везде значится его доверенное лицо. В налоговой декларации футболиста за 2015 год нет никаких данных о зоне льготного налогообложения на острове Джерси.
Напомним, Криштиану Роналду уже подозревается в уклонении от уплаты налогов. По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год он сокрыл от налоговиков порядка 15 миллионов евро. Ранее появлялась информация о готовности Роналду заплатить 25 миллионов в виде компенсации в обмен на закрытие дела.
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