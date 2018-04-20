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В Петербурге и Ленинградской области вступили в силу весенние запреты на ловлю рыбы
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В Петербурге и Ленинградской области вступили в силу весенние запреты на ловлю рыбы 

RT на русском 37 минут назад
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области вступили в силу весенние запреты на ловлю рыбы, сообщает Северо-Западное территориальное управление Федерального агентства по рыболовству на своём сайте.
В частности, с 20 мая по 30 июня в Финском заливе нельзя ловить судака и леща.
От распаления льда по 15 июня запрещена добыча в бухтах Выборгского залива (Селезнёвской, Подберёзовой, Малой Пихтовой, а также в озере Зайчихино), передаёт Nation News.
В Нарвском водохранилище под запретом вылов щуки от распаления льда до 15 мая.
Нарушение правил грозит административным наказанием в виде штрафа, в особых случаях материалы дел будут переданы в органы дознания и следствия для привлечения нарушителей к уголовной ответственности.
В 2017 году в России предложили давать скидку 50% на уплату штрафов за незаконную ловлю рыбы сетями.
RT на русском: последние новости
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