В Петербурге и Ленинградской области вступили в силу весенние запреты на ловлю рыбы

В частности, с 20 мая по 30 июня в Финском заливе нельзя ловить судака и леща.

От распаления льда по 15 июня запрещена добыча в бухтах Выборгского залива (Селезнёвской, Подберёзовой, Малой Пихтовой, а также в озере Зайчихино), передаёт Nation News.

В Нарвском водохранилище под запретом вылов щуки от распаления льда до 15 мая.

Нарушение правил грозит административным наказанием в виде штрафа, в особых случаях материалы дел будут переданы в органы дознания и следствия для привлечения нарушителей к уголовной ответственности.