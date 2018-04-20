Тулеев пожаловался на больную спину и то, что его «лупят со всех сторон»

"Под осень, наверное, пошел бы (в отставку), потому что спину тянет, — цитирует Тулеева "Интерфакс" . — Запустил после операции. А здесь ушел по моральным причинам. Я благодарен нашему депутатскому корпусу, на них тоже было давление, чтобы меня не пропускать. Я считал, что у меня будет больше возможностей, рассказать людям правду всю".

Кроме того, Тулеев отметил, что «у нас работают московские политтехнологи, которые работают талантливо, лупят меня со всех сторон».

Между тем, по словам Тулеева, Кузбасс — на четвертом месте среди всех регионов в плане экономической стабильности. «Это невозможно было бы сделать без моей прежней команды и наших людей», — подчеркнул он.

Спикер парламента Кемеровской области Аман Тулеев сообщил, что планировал покинуть пост губернатора осенью из-за состояния здоровья, в интервью местному телеканалу.

Пост губернатора Кемеровской области Аман Тулеев покинул вскоре после страшной трагедии в ТЦ «Зимняя вишня», пожаре, в котором погибли 64 человека, большинство — дети.