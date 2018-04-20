Просившего Путина помочь бизнесмена не позвали на совещание к премьеру

Зуб на Медведева

Совещанию о «рыбных проблемах» России с участием премьера Медведева в Мурманске предшествовала интрига, связанная с бизнесменом, который «тайком» пробрался на пресс-конференцию Путина . Тогда ВВП обещал Михаилу Зубу, жаловавшемуся: «Жуем зубами землю», позвать его на ближайшее совещание по отрасли. Но Зуба так и не пригласили, а его тайные рецепты — как удешевить недоступную для россиян рыбу — остались невостребованными.

В декабре 2017 года случился конфуз: на итоговую пресс-конференцию Владимира Путина под видом журналиста пробрался директор мурманского рыбокомбината Михаил Зуб. Публично покаявшись перед президентом, бизнесмен заявил, что пошел на обман от безысходности. После того, как на рыбном рынке изменились правила игры, многие перерабатывающие предприятия, прежде всего те, что относятся к малому и среднему бизнесу, оказались на грани выживания.

«Мы три года землю жуем зубами, чтобы выжить. Делайте со мной, что хотите», — заявил Зуб. Путин предпринимателя тогда великодушно простил. И даже заверил в своих симпатиях, пообещав пригласить на ближайшее совещание, где будут обсуждаться проблемы отрасли.

Зуб терпеливо ждал, но так ничего и не дождался. У недавно переизбравшегося президента руки до рыбы пока не дошли. А прилетевший в Мурманск Дмитрий Медведев обещание главы государства выполнять не стал: вопрос о перспективах развития рыбоперерабатывающей промышленности решили обсудить без скандального директора местного рыбокомбината.

Представители отрасли говорят, что Михаила Зуба могли не пригласить на совещание к премьеру из-за его противостояния с Росрыболовством и неприятия ответных санкций, что в глазах чиновников выглядит как недостаток патриотизма.

В диалоге с Путиным предприниматель критиковал политику распределения квот, которую проводит федеральное агентство. Сейчас бОльшие квоты получают компании, готовые инвестировать в создание рыболовецких судов нового типа, и строительство современных фабрик.

С учетом того, что один трайлер стоит около $40 млн, такие вложения могут позволить себе только крупные холдинги, а предприятия малого и среднего бизнеса, к которым относится, в частности, мурманский рыбокомбинат, остаются за бортом.

Кроме того, в 2014-м году после ввода Россией ответных санкций, г-н Зуб пытался опротестовать в Верховном суде эмбарго на ввоз в страну норвежской рыбы, переработкой которой занимались мурманские предприятия. В своем иске предприниматель указал, что действия правительства противоречат «основным целям госполитики в области развития малого и среднего предпринимательства, ведут к росту цен и банкротству перерабатывающих заводов, а также потере сотен тысяч рабочих мест».

«Зуб у нас бунтарь. Не удивительно, что его не позвали к Медведеву, и вряд ли еще раз дадут добраться до Путина», — говорят местные журналисты.

В итоге вместо умирающего без сырья рыбокомбината премьеру показали самую преуспевающую фабрику Мурманской области , принадлежащую рыбному магнату Виталию Орлову . Она полностью разделяет политику Росрыболовства, хотя и не до конца вписывается в стандарты имортозамещения — все оборудование привезено из Исландии

Глядя на то, как машины разделывают и пакуют пикшу с треской, Дмитрий Медведев вспомнил свой визит в Мурманск в 2008 году. Тогда на прилавках местных магазинов вообще не было российской рыбы. «Сейчас ситуация изменилась, но проблем все равно много», — констатировал премьер.

Во-первых, отечественного сырья по-прежнему не хватает. Хотя в прошлом году был зафиксирован рекордный улов — почти 5 млн тонн, значительная его часть отправилась не на российские рыбзаводы, а на экспорт. Сыграла свою роль девальвация рубля, сделавшая продажи за рубеж более выгодными, а также избыточные требования и ограничения, из-за которых рыбаки предпочитают сдавать рыбу не в российских, а, например, в норвежских портах, где все процедуры максимально упрощены.

Великобритания. По словам главы Росрыболовства Ильи Шестакова, на экспорт ушли более 2 млн тонн отечественной рыбы. Основные покупатели — Япония Корея , страны Евросоюза

Причем, на прилавки нашу продукцию никто сразу не выкладывает. Сначала ее отправляют на дальнейшую переработку, а потом затем значительную часть перепродают другим покупателям уже под собственными брендами.

«На этом реэкспорте Россия теряет 30-40 млрд руб», — посетовал Шестаков. Перелом, по словам чиновника, должен наступить к 2025 году, когда отечественные предприятия смогут перейти на выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью — рыбных консервов, филе, фаршей и т.д. Именно для этого нужны инвестквоты, которые распределяет Росрыболовство.

Что касается россиян, то рыба для них, несмотря на огромное количество морей, рек и пресных водоемов, в настоящее время является деликатесом. Ежегодное потребление составляет всего 10 кг на человека, хотя в доктрине продовольственной безопасности записано 14,4 кг, а в европейских странах люди едят 23-25 кг рыбы и морепродуктов в год.

Из-за высоких цен популярностью в России пользуются преимущественно дешевые сорта (мойва, минтай и скумбрия), а например, банальная треска считается рыбой для среднего класса, так как она в три раза дороже курицы. Кстати, г-н Зуб говорил Путину, что знает, как изменить это соотношение в обратную сторону, но в правительстве его идеи, по всей видимости, никого не заинтересовали.