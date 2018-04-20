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Депутат Николай Валуев займется усовершенствованием закона об охоте для сохранения ценных пород животных
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Депутат Николай Валуев займется усовершенствованием закона об охоте для сохранения ценных пород животных 

Интересант 42 минуты назад
Бывший боксер-профессионал, а ныне — первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев возглавит в нижней палате российского парламента новую рабочую группу, которую планируется создать в скором времени.
Как пояснил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин, заниматься группе предстоит совершенствованием законодательства в сфере охоты. В нее войдут депутаты, сенаторы, представители профессионального сообщества и эксперты в этой области.
При этом Володин уточнил, что в действующем законе об охоте многие положения устарели, кроме того, по его словам, «нет норм, которые бы способствовали сохранению животного мира, ценных пород животных и увеличению их популяции».
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