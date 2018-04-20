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Independent посулила российской элите некомфортную жизнь
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Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня

Independent посулила российской элите некомфортную жизнь 

Деловая газета «Взгляд» 43 минуты назад
Экономические санкции, которые США наложили на российские компании в начале апреля, могут серьезно осложнить жизнь российской элиты, сообщают британские СМИ.
Санкции, объявленные Штатами 6 апреля, меняют экономическую «игру», пишет экс-посол Британии в Белоруссии, колумнист The Independent Найджел Гулд-Дэвис. По его мнению, они «чрезвычайно строгие», и их целью стала изоляция компаний, попавших под ограничительные меры, от реального участия в мировой экономике.
Гулд-Дэвис отмечает, что санкции нацелены в первую очередь на компании, участвующие в публичных торгах. «Многие олигархи считали листинг в Лондоне, Нью-Йорке или Гонконге способом защиты корпоративных активов от западных санкций, а также от российского государства. Они больше не в безопасности», — утверждает он.
По его словам, нынешние санкции создают большую неопределенность. «Никто не знает, какая компания может стать следующей. Россия сталкивается с новым системным риском: ожидания относительно санкций США сейчас столь же важны, как и цена на нефть для оценки ее перспектив», — подчеркивает Гулд-Дэвис.
Он также добавил, что США продемонстрировали «свою уникальную власть» над мировой экономикой. По его словам, американские санкции установили «новый стандарт». Гулд-Дэвис привел в пример агрессивные шаги Вашингтона против бизнес-империи Олега Дерипаски, которому принадлежит En+.
«Если Европа последует примеру Америки, то жизнь для глобальной элиты России, ключевой силы, поддерживающей власть Кремля, станет действительно неудобной», — отметил колумнист.
Напомним, США 6 апреля ввели санкции против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. После этого акции «РусАла» обвалились на 46,9%, бумаги En+ Group рухнули на 41%, а цены на алюминий выросли на 13%, демонстрируя рекордный рост с 1988 года.
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