Independent посулила российской элите некомфортную жизнь

Экономические санкции, которые США наложили на российские компании в начале апреля, могут серьезно осложнить жизнь российской элиты, сообщают британские СМИ.

Санкции, объявленные Штатами 6 апреля, меняют экономическую «игру», пишет экс-посол Британии в Белоруссии , колумнист The Independent Найджел Гулд-Дэвис. По его мнению, они «чрезвычайно строгие», и их целью стала изоляция компаний, попавших под ограничительные меры, от реального участия в мировой экономике.

Гулд-Дэвис отмечает, что санкции нацелены в первую очередь на компании, участвующие в публичных торгах. «Многие олигархи считали листинг в Лондоне, Нью-Йорке или Гонконге способом защиты корпоративных активов от западных санкций, а также от российского государства . Они больше не в безопасности», — утверждает он.

По его словам, нынешние санкции создают большую неопределенность. «Никто не знает, какая компания может стать следующей. Россия сталкивается с новым системным риском: ожидания относительно санкций США сейчас столь же важны, как и цена на нефть для оценки ее перспектив», — подчеркивает Гулд-Дэвис.

Он также добавил, что США продемонстрировали «свою уникальную власть» над мировой экономикой. По его словам, американские санкции установили «новый стандарт». Гулд-Дэвис привел в пример агрессивные шаги Вашингтона против бизнес-империи Олега Дерипаски , которому принадлежит En+

«Если Европа последует примеру Америки, то жизнь для глобальной элиты России, ключевой силы, поддерживающей власть Кремля, станет действительно неудобной», — отметил колумнист.