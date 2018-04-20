Ставропольские чиновники ответят на вопросы предпринимателей по телефону

Специальная телефонная линия будет работать 23 апреля.

Нынешняя «Социальная справочная» расскажет индивидуальным предпринимателям о том, как получить грант для того, чтобы создать новые рабочие места.

Специалисты министерства труда и социальной защиты населения будут принимать звонки и консультировать по этому вопросу по телефону (8652) 94-39-63 с 9.00 до 18.00.