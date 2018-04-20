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Ставропольские чиновники ответят на вопросы предпринимателей по телефону
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Ставропольские чиновники ответят на вопросы предпринимателей по телефону 

АиФ Ставрополье 47 минут назад
Фото: АиФ Ставрополье
Сотрудники министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края примут участие в работе «Социальной справочной», сообщили в пресс-службе губернатора края.
Специальная телефонная линия будет работать 23 апреля.
Нынешняя «Социальная справочная» расскажет индивидуальным предпринимателям о том, как получить грант для того, чтобы создать новые рабочие места.
Специалисты министерства труда и социальной защиты населения будут принимать звонки и консультировать по этому вопросу по телефону (8652) 94-39-63 с 9.00 до 18.00.
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