Ставропольские чиновники ответят на вопросы предпринимателей по телефону 

Сотрудники министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края примут участие в работе «Социальной справочной», сообщили в пресс-службе губернатора края.
Специальная телефонная линия будет работать 23 апреля.
Нынешняя «Социальная справочная» расскажет индивидуальным предпринимателям о том, как получить грант для того, чтобы создать новые рабочие места.
Специалисты министерства труда и социальной защиты населения будут принимать звонки и консультировать по этому вопросу по телефону (8652) 94-39-63 с 9.00 до 18.00.