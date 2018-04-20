Ад и рай Матроны

В этом году исполняется 20 лет со дня обретения мощей Матроны Московской. Авторы двухсерийного документального фильма «Ад и рай Матроны», премьеру которого зрители канала « ТВ Центр » смогут увидеть во вторник, 24 апреля, и в среду, 25 апреля, в 23:05, попытались восстановить жизненный путь одной из самых известных и почитаемых в России святых.

Матрона поднимала на ноги парализованных. Своими молитвами отводила смерть от солдат, ушедших на фронт. Давала мудрые советы и словами исцеляла сокрушенные сердца. А в 20 лет она сделала свое знаменитое предсказание — слепая девушка утверждала, что царская Россия будет уничтожена. Через несколько лет это пророчество сбылось, как и десятки других предсказаний. В годы революции женщина видела то, что недоступно обычному человеку: полчища нечистой силы, нападающие на Россию.

В 1939 году, еще до начала Великой Отечественной войны, Матрона пыталась предупредить людей о грядущей катастрофе. Перед самой смертью в 1952 году старица произнесла свое знаменитое пророчество о судьбе России: «Сколько народов исчезло, а Россия существовала и будет существовать. Молитесь, просите, кайтесь! Господь вас не оставит и сохранит землю нашу!». Но самым загадочным ее пророчеством считают слова о конце света: «Все умрут без войны! Ночью все мертвые будут лежать на земле. А утром восстанут, и начнется новая Эра для всего человечества!»

Удивительный дар предвидения и исцеления у святой Матроны появился не сразу. В какой момент это произошло? Как маленькая слепая девочка из семьи бывших крепостных крестьян Епифанского уезда Тульской губернии стала великой русской святой?

Исследователи утверждают, сама Матрона имела столько заболеваний, что удивительно, как она смогла дожить до преклонных лет. Чудотворица словно расплачивалась своим здоровьем за исцеления других людей. В уникальном документе эксгумации останков указано, что ее физическое развитие остановилось в возрасте 10-11 лет. Матроне пришлось пережить на земле настоящий ад… Но тысячи очевидцев по всему миру свидетельствуют: чудеса продолжаются и после ее смерти! Хотя останки чудотворицы хранятся в Покровском монастыре, к ее могиле на Даниловском кладбище приходят те, кому не помогли врачи. И люди говорят о том, что Матрона совершила чудо…

Ее жизнь полна загадок. Официальная биография — всего 10 страниц, но авторы документального фильма смогли разгадать некоторые тайны Матроны Московской. Шаг за шагом они провели свое расследование и восстановили земной путь великой святой. Что рассказали журналистам прямые потомки Матроны Московской? Каким было ее предсказание Сталину? Почему за святой охотились чекисты из НКВД? Как старице удавалось избегать арестов? Откуда у немощной Матроны находилось столько сил, чтобы днем и ночью молиться за людей? Ответы на эти и многие другие вопросы зрители канала «ТВ Центр» получат, посмотрев премьеру документального фильма «Ад и рай Матроны» во вторник-среду, 24-25 апреля, в 23:05.

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