Столичные пробки оцениваются в четыре балла

Так, есть заторы при выезде из города на Ленинградском, Новорязанском, Боровском шоссе и Октябрьском проспекте. На МКАД есть затруднения в районе Строгино (внутренняя сторона), на юго-западе (внешняя), Орехово-Борисово Южное (внешняя), Капотня (внутренняя), Мытищи (внешняя).

В пределах кольца наблюдаются затруднения на Ленинградском шоссе, Ленинском проспекте, проспекте Мира. На Третьем транспортном кольце есть затруднения в районах Марьина Роща (в обе стороны), Беговой (внутреняя), Хамовники (внешняя), Донской (внешняя), Даниловский (внутренняя), Нижегородский (внутренняя), Красносельский (внешняя).

Садовое кольцо загружено в районах Красносельский, Тверской, Замоскворечье. В центре основные затруднения наблюдаются на ул. Тверская, Садовнической, Софийской, Москворецкой, Кремлевской, Космодамианской набережных, ул. Серафимовича, ул. Балчуг, ул. Пятницкая, ул. Солянка, ул. Варварка, ул. Ильинка, Богоявленском пер., Романово пер., Лубянском проезде, Большом Златоустинском пер., Старосадском пер., Хохловском пер., ул. Большая Лубянка, ул. Неглинная.

По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог составит два балла.