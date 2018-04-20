Рустэм Хамитов наградил лучших работников муниципалитетов

2,5 миллиарда рублей дополнительно будет направлено в этом году на модернизацию объектов здравоохранения, образования и культуры в городах и селах. Об этом сегодня заявил Глава республики. Рустэм Хамитов принял участие в VII съезде муниципальных образований Башкортостана . А перед этим состоялось награждение лучших муниципалитетов.

В колонном зале — работники городских, районных и сельских администраций. Сегодня их профессиональный праздник — День местного самоуправления. Повод для встречи — подведение итогов конкурса «Лучшее муниципальное образование Республики Башкортостан». Дипломы и почетные грамоты из рук Главы региона получили свыше 20 человек.

Рустэм Хамитов: «Конечно, муниципальная власть очень важна во всех смыслах. Самая близкая к человеку, к рядовому гражданину власть, которая ежедневно видит вопросы, проблемы, задачи которые надо решать».

Обратная связь с жителями эффективнее всего организована в Октябрьском . По этому показателю город занял первое место в конкурсе. Благодаря разнообразному формату общения, регулярным выездным встречам местным властям удалось наладить плодотворный диалог с населением.

Алексей Шмелёв , глава администрации г. Октябрьский: «Это действительно настолько актуально в наше время — встречаться с людьми, слушать их, слышать и выполнять те просьбы, которыми обращаются наши жители к местной власти».

О лучших наработках в сфере местного самоуправления Алексей Шмелев рассказал уже во время съезда. По словам делегатов, практика полезная и может быть использована в работе с населением. А вот у кигинцев свой подход к налаживанию диалога с жителями. В сельском поселении действует совет аксакалов.

Натик Шамиев, глава администрации Верхнекигинского сельсовета: «Занимаются молодежью, посещают школы в целях патриотического воспитания молодежи. Вот сейчас мы хотим апробировать такой проект: каждому аксакалу несколько трудных семей, чтобы они вели шефство над этим семьями».

Добиваться реального повышения качества жизни граждан их доходов и уровня благосостояния — такая задача стоит не только перед региональными властями, но и муниципальными, отметил в своем выступлении Глава Башкортостана. Привлечение инвестиций, создание рабочих мест и демографическая ситуация. Все эти вопросы должны волновать в первую очередь местную власть.

Рустэм Хамитов: «Правительство республики продолжит усиливать поддержку муниципалитетов, в том числе по линии РАИП, государственных программ, дорожного фонда, фонда социальных целевых программ, привлекая федеральное и внебюджетное финансирование».

Работы много, задачи сложные и амбициозные, отметил в заключении Рустэм Хамитов. Решить их без участия муниципальной власти, бизнеса и самих жителей Глава региона считает невозможным.