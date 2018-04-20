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Почему эскимосы всегда бьют гостей
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Почему эскимосы всегда бьют гостей 

Кириллица 52 минуты назад
Фото: Кириллица
Этикет эскимосов считается одним из самых интересных. Так, например, знаменитый «эскимосский поцелуй», когда два близких человека (вне зависимости от пола) приветствуют друг друга прикосновением кончиками носов, прижился исключительно из-за особенностей одежды.
Дело в том, что из-за холода и порывов ветра, люди вынуждены прикрывать одеждой не только ноги, тело и руки, но и большую часть лица, оставляя обнаженными лишь глаза и нос. Так что эскимосам ничего не остается, как передавать свои нежные чувства посредством трения своего носа о нос дорогого им человека.
А вот при помощи шлепанья гостя по затылку «дети мороза» пытаются изгнать возможных злых духов, которые теоретически могут нанести вред дому. При этом считается, что эскимосы очень гостеприимны, дружелюбны, и за неожиданный подзатыльник гость должен быть благодарен, так как хозяин заботится не только о своем жилище и домочадцах, но и о духовной чистоте человека, переступившего порог его дома.
Поэтому приветствуя гостя, эксимосы встают в ряд и по очереди дают подзатыльник новичку. Он отвечает им тем же, причем каждый последующий удар должен быть сильнее предыдущего. Такое приветствие может продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не упадет на землю.
В культуре общения северного народа всегда присутствует сакральный магический смысл — каждое слово, каждый взгляд, каждый жест как бы предупреждают о сверхъестественных опасностях, о которых гласят мифические легенды и сказания.
Немногим позже, после подзатыльника и чинных бесед о погоде и здоровье скота, начинается трапеза, где для посетителя ждут угощения.
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