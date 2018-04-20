СМИ: Трамп прибегнул к уловке, чтобы попасть в список Forbes

Чтобы попасть в список 400 самых богатых людей США , нынешний американский президент прибегнул к уловке. По информации The Washington Post, бывший журналист Forbes Джонатан Гринберг заявил, что в 1984 году Трамп притворился своим официальным представителем из строительной компании Trump Organization. От имени Джона Бэррона он позвонил в редакцию Forbes и сообщил, что Дональд Трамп, гораздо богаче, чем принято считать. Он подкрепил свои слова заявлением о том, что Трампу-младшему принадлежало более 90% компании [Trump Organization].

На мысли о «подлоге» журналиста навела запись одного из интервью: он обнаружил, что голос Бэррона очень похож на голос президента США. Кроме того, источник подчёркивает, что Трамп неоднократно использовал имя Джон Бэррон в качестве псевдонима.