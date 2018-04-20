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СМИ: Трамп прибегнул к уловке, чтобы попасть в список Forbes
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СМИ: Трамп прибегнул к уловке, чтобы попасть в список Forbes 

Национальная Служба Новостей 39 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Чтобы попасть в список 400 самых богатых людей США, нынешний американский президент прибегнул к уловке. По информации The Washington Post, бывший журналист Forbes Джонатан Гринберг заявил, что в 1984 году Трамп притворился своим официальным представителем из строительной компании Trump Organization. От имени Джона Бэррона он позвонил в редакцию Forbes и сообщил, что Дональд Трамп, гораздо богаче, чем принято считать. Он подкрепил свои слова заявлением о том, что Трампу-младшему принадлежало более 90% компании [Trump Organization].
На мысли о «подлоге» журналиста навела запись одного из интервью: он обнаружил, что голос Бэррона очень похож на голос президента США. Кроме того, источник подчёркивает, что Трамп неоднократно использовал имя Джон Бэррон в качестве псевдонима.
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