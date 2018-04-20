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Роскосмос рассчитывает на развитие сотрудничества с NASA при новом главе агентства
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Роскосмос рассчитывает на развитие сотрудничества с NASA при новом главе агентства 

ТАСС 54 минуты назад
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Роскосмос рассчитывает на продолжение сотрудничества с NASA и развитие партнерства в новых проектах при новом главе американского аэрокосмического агентства Джиме Брайденстайне.
"Роскосмос поздравляет Джима Брайденстайна с назначением на пост главы NASA. Надеемся, что взаимодействие Роскосмоса и NASA и будет продолжено с тем же уровнем доверия и партнерства на равноправной и взаимовыгодной основе", — говорится в опубликованном в пятницу сообщении госкорпорации.
В Роскомосе подчеркнули, что для России, как и для всех космических держав, важно, чтобы сотрудничество развивалось в новых совместных космических проектах.
"Космос всегда был и остается полем для партнерства наций, яркий пример — Международная космическая станция, где все мы получаем новые знания о космосе", — добавили в госкорпорации.
В четверг Сенат Конгресса США утвердил конгрессмена Брайденстайна (республиканец, от штата Оклахома), выдвинутого в начале сентября президентом страны Дональдом Трампом, в должности директора NASA.
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