Ещё
Крупнейший американский производитель свинины начнет выпускать экологичные удобрения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня

Крупнейший американский производитель свинины начнет выпускать экологичные удобрения 

ТАСС 1 час назад
Крупнейший американский производитель свинины Smithfield Foods в партнерстве с американской компанией-производителем экологически чистых удобрений Anuvia Plant Nutrients начал разрабатывать коммерческое удобрение из отходов своих свиноферм. Проект является частью экологической инициативы Smithfield Renewables, запущенной Smithfield Foods в октябре 2017 года в рамках кампании по снижению углеродного следа и перехода на возобновляемые источники энергии. В компании считают, что повторное использование органических веществ свиного навоза позволит сократить выбросы парниковых газов и уменьшить экологический след. О проекте рассказал портал Environmental Leader.
Для производства удобрения Anuvia Plant Nutrients планирует использовать осадок, со временем накапливающийся на дне анаэробных прудов (навозохранилище), используемых животноводческими фермами для сбора, обеззараживания и утилизации экскрементов сельскохозяйственных животных. Компания запатентовала семиступенчатую систему обработки органического осадка, от которого свинофермы избавляются как от отхода производства. Anuvia Plant Nutrients заявила, что их технология TRX обеспечивает создание гранулированных удобрений для газонов и сельского хозяйства, которые проще дозировать. Кроме того, благодаря высокому содержанию питательных элементов в производимых подкормках для растений для достижения оптимального результата потребителям потребуется меньший объем продукта.
В рамках проекта Smithfield Foods будет собирать и обезвоживать отходы свиноферм для Anuvia Plant Nutrients, поставляя их на завод по переработке. В проекте примут участие принадлежащие производителю свинины компании, а также партнерские свинофермы из штата Северная Каролина.
Старший директор Smithfield Renewables Крейг Вестербек уточнил, что производство удобрений — очередной шаг к снижению воздействия компании на окружающую среду, наряду с уже действующими проектами по использованию на свинофермах биогаза в качестве возобновляемого источника энергии.
"Инициативы, обращенные к тематике устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, — это еще одна хорошая возможность сконцентрировать внимание бизнес-сообщества и его партнеров на самых актуальных вопросах современной деловой практики и культуры ведения бизнеса", — считает директор департамента корпоративной социальной политики Российского союза промышленников и предпринимателей, член экспертного совета премии «Визионеры: управление изменениями», Елена Феоктистова.
Материал предоставлен проектом "+1".
ТАСС: последние новости
WP: Трамп распорядился отложить введение новых санкций против РФ Врио губернатора Кузбасса Цивилев уволил четверых заместителей Власти и омбудсмен проверяют случаи избиения детей в Петербурге и области
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Безопасность России оказалась под угрозой236
США предложили лишить российского золота435
США уничтожили суперброневики наемников из РФ70
Асад принял решение после атаки по Сирии139
Россия направила ноту Британии30
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение