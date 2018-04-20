Крупнейший американский производитель свинины начнет выпускать экологичные удобрения

Крупнейший американский производитель свинины Smithfield Foods в партнерстве с американской компанией-производителем экологически чистых удобрений Anuvia Plant Nutrients начал разрабатывать коммерческое удобрение из отходов своих свиноферм. Проект является частью экологической инициативы Smithfield Renewables, запущенной Smithfield Foods в октябре 2017 года в рамках кампании по снижению углеродного следа и перехода на возобновляемые источники энергии. В компании считают, что повторное использование органических веществ свиного навоза позволит сократить выбросы парниковых газов и уменьшить экологический след. О проекте рассказал портал Environmental Leader.

Для производства удобрения Anuvia Plant Nutrients планирует использовать осадок, со временем накапливающийся на дне анаэробных прудов (навозохранилище), используемых животноводческими фермами для сбора, обеззараживания и утилизации экскрементов сельскохозяйственных животных. Компания запатентовала семиступенчатую систему обработки органического осадка, от которого свинофермы избавляются как от отхода производства. Anuvia Plant Nutrients заявила, что их технология TRX обеспечивает создание гранулированных удобрений для газонов и сельского хозяйства, которые проще дозировать. Кроме того, благодаря высокому содержанию питательных элементов в производимых подкормках для растений для достижения оптимального результата потребителям потребуется меньший объем продукта.

В рамках проекта Smithfield Foods будет собирать и обезвоживать отходы свиноферм для Anuvia Plant Nutrients, поставляя их на завод по переработке. В проекте примут участие принадлежащие производителю свинины компании, а также партнерские свинофермы из штата Северная Каролина.

Старший директор Smithfield Renewables Крейг Вестербек уточнил, что производство удобрений — очередной шаг к снижению воздействия компании на окружающую среду, наряду с уже действующими проектами по использованию на свинофермах биогаза в качестве возобновляемого источника энергии.

"Инициативы, обращенные к тематике устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности, — это еще одна хорошая возможность сконцентрировать внимание бизнес-сообщества и его партнеров на самых актуальных вопросах современной деловой практики и культуры ведения бизнеса", — считает директор департамента корпоративной социальной политики Российского союза промышленников и предпринимателей , член экспертного совета премии «Визионеры: управление изменениями», Елена Феоктистова

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