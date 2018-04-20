Российские дипломаты в США оказывают консульскую поддержку Никулину

"Как я понимаю, российский консул встретился с ним, поговорил с ним. Мы общаемся с российскими дипломатами, и они очень поддерживают нас", — заявил Бух.

По словам адвоката, сейчас душевное и психическое состояние его клиента «намного лучше, чем когда он был доставлен в Соединенные Штаты».

"В нашей команде есть психолог. И нам удалось улучшить его (Никулина — ред.) психическое состояние. Кроме того, мы уже установили связь с его семьей, что действительно полезно в этой ситуации", — добавил Бух.

"Освобождение под залог на данным этапе невозможно, поэтому он (Никулин — ред.) останется в тюрьме", — заявил адвокат.

Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта был выдан Чехией Соединенным Штатам.

Ранее адвокат россиянина Аркадий Бух заявил РИА Новости, что его клиент не заинтересован в соглашении с правительством США о признании вины.

Следующее заседание суда по делу россиянина Евгения Никулина состоится 26 июня.