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Российские дипломаты в США оказывают консульскую поддержку Никулину
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Российские дипломаты в США оказывают консульскую поддержку Никулину 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 20 апр — РИА Новости. Российские дипломаты в США предоставляют консульскую поддержку Евгению Никулину, обвиняемому в США во взломе американских социальных сетей, включая LinkedIn, заявил РИА Новости адвокат россиянина Аркадий Бух.
"Как я понимаю, российский консул встретился с ним, поговорил с ним. Мы общаемся с российскими дипломатами, и они очень поддерживают нас", — заявил Бух.
По словам адвоката, сейчас душевное и психическое состояние его клиента «намного лучше, чем когда он был доставлен в Соединенные Штаты».
"В нашей команде есть психолог. И нам удалось улучшить его (Никулина — ред.) психическое состояние. Кроме того, мы уже установили связь с его семьей, что действительно полезно в этой ситуации", — добавил Бух.
"Освобождение под залог на данным этапе невозможно, поэтому он (Никулин — ред.) останется в тюрьме", — заявил адвокат.
Чешская полиция в сотрудничестве с ФБР США задержала Никулина в Праге 5 октября 2016 года. Россиянин обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring. Никулин в конце марта был выдан Чехией Соединенным Штатам.
Ранее адвокат россиянина Аркадий Бух заявил РИА Новости, что его клиент не заинтересован в соглашении с правительством США о признании вины.
Следующее заседание суда по делу россиянина Евгения Никулина состоится 26 июня.
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