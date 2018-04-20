Запрет на действия вместо СИЗО. Как будет работать новая мера пресечения

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в судебную практику новой меры пресечения, запрещающей подсудимым различные действия. Формулировка запрета может быть любой, все зависит от контекста и деталей каждого случая. Например, судья может запретить выходить из дома в ночное время или каждый третий вторник месяца, пользоваться телефоном, интернетом, конкретными сайтами, приближаться или удаляться от различных объектов, не общаться с определенным людьми.

По количеству и ассортименту всяческой «запрещенки» Россия изнутри кажется действующим чемпионом мира, и с введением новых мер пресечения такое впечатление усиливается. Однако, если присмотреться, вывод получается противоположный: новые способы ограничения прав личности помогут сделать граждан свободнее. Как? Попробуем разобраться.

До недавнего времени в России существовало семь видов меры пресечения, по степени строгости их можно расположить в следующем порядке: подписка о невыезде, личное поручительство, наблюдение командованием воинской части (актуально для военнослужащих), присмотр за несовершеннолетним обвиняемым, залог, домашний арест и заключение под стражу.

Если вменяемое преступление относится к Уголовному кодексу и ограничения свободы не избежать, мера пресечения определит, как именно вы будете дожидаться приговора — дома в халате и тапочках с электронным браслетом на ноге или в тюремной робе, сквозь зарешеченные окна наблюдая колючую проволоку. Учитывая, что судебные процессы порой затягиваются на годы, от решения суда на этапе выбора меры пресечения зависит многое.

Статистика судебного департамента Верховного суда говорит, что судьи чаще отправляют подсудимых именно за решетку. В 2015 году 91% ходатайств следствия о заключении под стражу были удовлетворены. СИЗО начали испытывать нехватку свободных мест,

тогда-то проблема и привлекла внимание законотворцев.

Корень проблемы нашелся в несовершенстве законодательства. Граждане отправлялись в СИЗО задолго до приговора

из-за гипотетической возможности повлиять на ход следствия. От них ждали угрозы или подкупа свидетелей, зачистки следов преступления в Сети, физического уничтожения улик и прочих способов заметания следов. Судья, соглашаясь со следствием в таких возможностях подсудимого, отправлял человека под стражу. Другого законного и беспристрастного способа повлиять на его действия просто не было.

С новой мерой пресечения у судей появилось пространство для маневра. Рассмотрим на примере. Суд выбирает, как поступить с мужчиной, обвиняемым в систематических угрозах расправой соседу по подъезду. Один из бытовых конфликтов закончился дракой, и теперь пострадавший беспокоится за жизнь, а агрессор сидит на скамье подсудимых. Факт наличия угрозы жизни еще предстоит установить и доказать, но суд обязан сделать так, чтобы нападение, пусть и гипотетическое, не повторилось. Раньше буйный мужчина отправился бы в СИЗО, теперь ему могут запретить приближаться к сопернику.

Такие же меры могут быть применены по отношению к бывшим супругам и взрослым детям, вымогающим деньги у пенсионеров-родителей. Когда речь идет о конфликте проживающих совместно родственников, помимо запрета на приближение суд постановит временно выселить агрессора из квартиры. Запретить могут любой контакт и следование за охраняемым лицом, нахождение вблизи жилья и определенного места — офиса, где работает охраняемый, детского сада, школы и так далее.

Суд может запретить гражданину покидать жилище в определенное время суток или по определенным дням, посещать массовые культурные мероприятия, звонить по телефону или пользоваться интернетом.

Фото: РИА «Новости»

Запрет может налагаться только в необходимом объеме, определяемом судом в зависимости от обстоятельств, и может быть нарушен в особых ситуациях — например, в случае болезни или угрозы жизни общему ребенку, необходимости вызова скорой помощи или пожарных. Впрочем, перед этим подследственный должен будет уведомить контролирующие органы.

Контроль за исполнением наложенных судом санкций ляжет на ФСИН. При нарушении запрета меру пресечения могут ужесточить. Тогда гражданину уже наверняка придется отправиться в застенки.

Новой мерой пресечения депутаты рассчитывают либерализовать уголовный процесс и позволить судебной системе более гуманно воздействовать на подследственных. Практика покажет, насколько эффективен такой подход.