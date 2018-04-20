Касперский попросил Twitter объясниться по поводу запрета на рекламу его компании

Из послания следует, что в конце января Twitter уведомил «Лабораторию Касперского» о запрете на рекламу в официальных аккаунтах компании. В качестве причины была указана «бизнес-модель, которая не соответствует стандартам приемлемой рекламы».

Евгений Касперский назвал эту меру необоснованной. «Никаких писанных и неписанных правил мы не нарушали, а бизнес-модель у нас самая обычная для IT-индустрии… Этот запрет, на мой взгляд, противоречит декларируемому Twitter принципу freedom of expression (свобода выражения)», — цитирует письмо РИА Новости

Бизнесмен также отметил, что до сих пор не получил детальных разъяснений в ответ на официальное обращение, отправленное два месяца назад.