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П. Бирюков: Первые отключения горячей воды начнутся после майских праздников
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П. Бирюков: Первые отключения горячей воды начнутся после майских праздников 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. «Этот отопительный сезон еще не завершился, но службы комплекса городского хозяйства Москвы уже начали подготовку к следующему. Так сразу после майских праздников мы приступим к гидравлическим испытаниям и профилактическим работам системы отопления. Первые отключения горячей воды также начнутся с середины мая», — сказал П. Бирюков.
Отключение горячей воды является необходимой мерой для подготовки системы теплоснабжения столицы к отопительному сезону. В этот период проводятся техническое освидетельствование и испытания тепловых сетей на прочность, а также их диагностика, ремонт и перекладка.
В настоящее время максимальный срок отключения потребителя от горячего водоснабжения в Москве составляет 10 дней. Несколько лет назад сроки отключения составляли 14 дней.
Узнать дату отключения горячей воды по конкретному адресу можно на информационных щитах многоквартирных домов. Здесь управляющие организации размещают объявления о начале профилактических работ заблаговременно. Также для удобства горожан разработан специальный онлайн сервис на портале мос.ру и сайте ПАО «МОЭК», позволяющий буквально за пару минут узнать дату отключения горячей воды. Для этого пользователям достаточно ввести в поисковую строку свой адрес — название улицы и номер дома.
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