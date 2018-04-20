П. Бирюков: Первые отключения горячей воды начнутся после майских праздников

Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. «Этот отопительный сезон еще не завершился, но службы комплекса городского хозяйства Москвы уже начали подготовку к следующему. Так сразу после майских праздников мы приступим к гидравлическим испытаниям и профилактическим работам системы отопления. Первые отключения горячей воды также начнутся с середины мая», — сказал П. Бирюков.

Отключение горячей воды является необходимой мерой для подготовки системы теплоснабжения столицы к отопительному сезону. В этот период проводятся техническое освидетельствование и испытания тепловых сетей на прочность, а также их диагностика, ремонт и перекладка.

В настоящее время максимальный срок отключения потребителя от горячего водоснабжения в Москве составляет 10 дней. Несколько лет назад сроки отключения составляли 14 дней.