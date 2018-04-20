Бегонии и бархотцы высадили в Котельниках в рамках празднования Дня труда 

Мероприятие в честь Дня труда Московской области провели в Котельниках в ДК «Силикат». Перед началом праздничной программы участники торжества высадили бегонии и бархатцы в клумбы у дома культуры.
Почетные гости мероприятия совместно жители высадили около 160 бегоний и бархатцев. Цветы украсили четыре объемные клумбы, расположенные у здания дома культуры.
Мы отмечаем значимый праздник для всего Подмосковья — День труда Московской области. Спасибо всем жителям города за ваше трудолюбие, профессионализм и самоотдачу в профессии. Пусть эти цветы станут символом вашего мастерства, преданности делу и неравнодушия к судьбе города. Всем мира и как можно больше светлых и теплых дней
В рамках мероприятие состоялось чествование лучших работников города. Им вручили почетные грамоты главы Котельников, почетные знаки и грамоты Московской областной Думы, а также другие награды. В мероприятии также приняли участие заместитель регионального министра имущественных отношений Александр Шишкин, депутаты Московской областной думы Владимир Жук и Василий Мельников, гендиректор компании «Белая Дача Трейдинг» Антон Семенов.
Около 500 человек приняли участие в праздновании Дня труда Московской области в ДК «Саввино» Балашихи. На торжественном мероприятии были награждены более 70 человек.