Бегонии и бархотцы высадили в Котельниках в рамках празднования Дня труда

Мероприятие в честь Дня труда Московской области провели в Котельниках в ДК «Силикат». Перед началом праздничной программы участники торжества высадили бегонии и бархатцы в клумбы у дома культуры.

Почетные гости мероприятия совместно жители высадили около 160 бегоний и бархатцев. Цветы украсили четыре объемные клумбы, расположенные у здания дома культуры.

Мы отмечаем значимый праздник для всего Подмосковья — День труда Московской области. Спасибо всем жителям города за ваше трудолюбие, профессионализм и самоотдачу в профессии. Пусть эти цветы станут символом вашего мастерства, преданности делу и неравнодушия к судьбе города. Всем мира и как можно больше светлых и теплых дней