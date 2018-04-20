Преимущество, подаренное природой. С мерзлотой нужно считаться и использовать во благо

Современные технологии и техника позволяют относиться к мерзлоте как к криогенному ресурсу. Так считает действительный член РАН , директор Института криологии и криософии Тюменского государственного университета (ТюмГУ) Владимир Мельников

Он пояснил, что Земля находится в конце двенадцатитысячилетнего периода межледниковья: «То есть впереди ледниковый период, а не глобальное потепление».

Ученый не назвал точную цифру, когда этот период наступит — через 100, 200 или 2000 лет, — сообщает Агентство нефтегазовой информации. По его мнению, в любом случае опять начнется понижение океана и появление ледовых масс, которые начнут передвигаться по суше.

«Периодически появляется интерес к холодным явлениям. С другой стороны, мы серьезно наступаем на наши северные районы, где начинаем инфраструктурные проекты. Они должны обязательно учитывать особенности мерзлоты. Необходимо также понимать, к чему может привести недооценка этого природного явления. Доказано, что резкие климатические перемены происходят через 100 тысяч лет. Однако человек может почувствовать короткие 30-35-летние циклы, в течение которых средняя температура изменяется на полтора — два градуса. То есть 70-летний период дает изменения в три градуса», — уточнил профессор.

По мнению научного сотрудника Международного института криософии и криологии ТюмГУ Романа Федорова, в ряде зарубежных стран возрос интерес к использованию естественных криогенных ресурсов в качестве промышленных охладителей.

«Это связано с тем, что дорогие тарифы на электроэнергию, которую потребляет морозильное оборудование, являются существенным фактором, увеличивающим себестоимость производства продуктов питания. Очевидны и экологические проблемы, связанные с применением фреоновых охладителей. Поэтому изучение складывавшегося веками народного опыта вновь приобретает актуальность», — цитирует Романа Федорова пресс-служба ТюмГУ.

Ученый отметил, что особый интерес представляет изучение региональных особенностей традиционных технологий. Этот уникальный опыт, по его мнению, может быть интерпретирован в инновационных подходах, направленных на решение актуальных проблем современной экономики.

«Говорить о полной утрате экономических и экологических преимуществ сооружений, использующих природный холод для сохранения продуктов, преждевременно, — уверен ученый. — Россия как никакая другая страна богата криогенными ресурсами, которые нужно научиться рассматривать как уникальное конкурентное преимущество, подаренное природой. Становится все более очевидным, что на основе изучения и систематизации уникального опыта прошлого возможна разработка инновационных методов, направленных на решение ряда актуальных социально-экономических проблем современности».

Как считает Роман Фёдоров, современные достижения, связанные с созданием новых строительных материалов, обладающих не имевшими ранее аналогов теплоизоляционными свойствами, дают возможность создания инновационных охладительных систем, для стабильного функционирования которых может быть достаточным их наполнение льдом лишь несколько раз в году.

Для регионов с продолжительными зимами и наличием вечной мерзлоты большую экономическую эффективность могут иметь типовые хранилища, охлаждаемые подземным холодом, или морозильные установки с интеллектуальными системами управления, позволяющие рационально комбинировать естественные и искусственные способы охлаждения в зависимости от сезонных климатических условий. Отметим, что на Ямале и в ряде других северных регионов естественные ледники используются в пунктах для заготовки рыбы и оленины.