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Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня
Ответ США на "ракету Путина", требование Латвии и другие события дня

«Парламент за 60 секунд». 20 апреля 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Трагедия Катыни является общей скорбью России и Польши, заявила во время рабочей поездки в Смоленскую область председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Председатель палаты приняла участие в открытии реконструированного мемориального комплекса «Катынь», осмотрела экспозицию «Россия и Польша ХХ век. Страницы истории», возложила венки к монументу «Расстрел» и к алтарной группе польской части мемориала.
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин высказался за появление запрета на исполнение санкций США на территории России и не исключил уголовной ответственности за нарушение этого запрета. Политик также предложил сформировать рабочую группу по доработке проекта об ответных мерах на действия США, в которую войдут представители обеих палат парламента.
Стоимость оформления свидетельства о регистрации транспортного средства может увеличиться с 500 до 1500 рублей. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс одобрены Правительством и будут направлены на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.
В России необходимо запустить механизм социального выравнивания и народосбережения, которые качественно улучшат жизнь граждан страны, заявил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов. Оценивать работу органов власти в социально-экономической сфере следует по 14 целевым показателям, среди которых соотношение пенсий и зарплат к прожиточному минимуму, вопросы демографии, экологии, индексация пенсий и показатели роста зарплат.
Снижения рисков при лечении маленьких пациентов можно добиться созданием межрегиональных центров и рационализации дорогостоящей помощи, считает член Совета Федерации Владимир Круглый. В настоящее время Минздрав разработал положение о межрегиональных центрах и изучает потенциал региональных больниц для присвоения им подобного статуса, отметил сенатор.
Из числа участников госзакупок могут исключить организации с неофициально трудоустроенными работниками. Таким образом предлагается повысить ответственность компаний по соблюдению ими обязанности по уплате страховых взносов. Проект закона направлен в Госдуму группой депутатов от «Справедливой России».
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