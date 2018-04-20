«Парламент за 60 секунд». 20 апреля

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин высказался за появление запрета на исполнение санкций США на территории России и не исключил уголовной ответственности за нарушение этого запрета. Политик также предложил сформировать рабочую группу по доработке проекта об ответных мерах на действия США, в которую войдут представители обеих палат парламента.

Стоимость оформления свидетельства о регистрации транспортного средства может увеличиться с 500 до 1500 рублей. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс одобрены Правительством и будут направлены на рассмотрение Госдумы в ближайшее время.

В России необходимо запустить механизм социального выравнивания и народосбережения, которые качественно улучшат жизнь граждан страны, заявил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов . Оценивать работу органов власти в социально-экономической сфере следует по 14 целевым показателям, среди которых соотношение пенсий и зарплат к прожиточному минимуму, вопросы демографии, экологии, индексация пенсий и показатели роста зарплат.

Снижения рисков при лечении маленьких пациентов можно добиться созданием межрегиональных центров и рационализации дорогостоящей помощи, считает член Совета Федерации Владимир Круглый. В настоящее время Минздрав разработал положение о межрегиональных центрах и изучает потенциал региональных больниц для присвоения им подобного статуса, отметил сенатор.

Из числа участников госзакупок могут исключить организации с неофициально трудоустроенными работниками. Таким образом предлагается повысить ответственность компаний по соблюдению ими обязанности по уплате страховых взносов. Проект закона направлен в Госдуму группой депутатов от «Справедливой России».