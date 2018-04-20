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ЦБ зафиксировал рост жалоб на пенсионные фонды
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ЦБ зафиксировал рост жалоб на пенсионные фонды 

Rambler News Service 45 минут назад
Количество жалоб и обращений, поступивших в ЦБ в марте 2018, в отношении субъектов коллективных инвестиций увеличилось более чем в два раза — до 240 — по сравнению с предыдущим месяцем, сообщается на сайте регулятора.
В ЦБ отметили, что почти половина жалоб связана с тем, что россияне не согласны переводить свои пенсионные накопления из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) или из одного НПФ в другой.
Кроме того, на 19% выросло число жалоб на микрофинансовые организации.
«Сообщения с напоминанием погасить просроченную задолженность граждане нередко воспринимают как угрозу и обращаются с жалобами к регулятору», — говорится в сообщении.
Всего в отношении некредитных организаций в Банк России поступило 8,3 тыс. жалоб, а на банки — 12,8 тыс. жалоб. Наибольшую долю (40%), отметили в ЦБ, занимают жалобы по вопросам потребительского кредитования.
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