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Эпоха великого Перелома
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Эпоха великого Перелома 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
89 лет назад на 16 партконференции ВКП (б) была принята резолюция о пятилетнем плане развития народного хозяйства. Провозглашенный Лениным НЭП был окончательно свернут и вместо эволюционного пути экономика страны пошла по пути революционному.
По логике Сталина, который к тому времени сосредотачивал все больше власти в своих руках, первое в мире социалистическое государство не может идти по пути соглашательства с частным капиталом. Капитал заинтересован в личном благополучии, личном обогащении. А если люди будут думать прежде всего о себе, разве будут они жертвовать собой во имя великой Идеи? Для Сталина ответ был очевиден. Необходимо было не только создать новые индустриальные мощности, но и выковать для них новых людей.
Не случайно в ряде своих статей и выступлений Сталин назвал начало 30-х годов прошлого века эпохой великого перелома. Ломался вековой уклад жизни. Миллионы людей покидали дома и ехали на стройки промышленных гигантов. Деревенское население стремительно уменьшалось из-за оттока в города. Оставшиеся не могли прокормить огромную армию работников за счет индивидуальных частных хозяйств. Поэтому были введены колхозы — всеобщая государственная барщина. Земля была не в частном владении, но и не принадлежала тем, кто на ней работал. То же и в промышленности. Заводы и правда были отданы рабочим. Но за опоздание или плохую работу на вроде бы «своем» производстве могли серьезно загнать за можай.
По мысли Сталина, в этом, вероятно, и заключался Перелом. От идеалистических (и даже гуманных) воззрений начала 20-х годов о постепенном развитии производительных сил и человека в условиях социализма, сталинские выдвиженцы в партии и промышленности решительно отошли. Только государственная польза была объявлена высшей и безусловной ценностью, а все остальное ей подчинено. Так, мобилизовав миллионы людей, были построены многие предприятия, которые работают до сих пор.
Результат был впечатляющим, однако, получая сталь, уголь, бетон, страна не всегда делилась с теми, кто обеспечил этот успех. Миллионы строителей гигантов пятилеток так и жили в бараках-казармах с земляным полом без удобств и отопления. Впрочем, последним даже бравировали на страницах тогдашних газет, выдавая нужду за добродетель. Заключенные тоже активно включились в работу пятилетки. Сотни тысяч их рыли, грузили, тащили на себе. Труд этот был почти бесплатным, но самим труженикам он обошелся очень недешево — тысячи людей отдали жизни на строительстве заводов и фабрик на Урале и в Сибири.
Такова была цена первых пятилеток.
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