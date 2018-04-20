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Росатом будет еженедельно поставлять в Аргентину медицинский молибден-99
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Росатом будет еженедельно поставлять в Аргентину медицинский молибден-99 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. АО «В/О „Изотоп“ (предприятие госкорпорации „Росатом“, официальный поставщик продукции изотопного комплекса Росатома на международный рынок) подписало с аргентинской Laboratorios Bacon, S. A. I. C. двухлетний контракт на еженедельные поставки в Аргентину медицинского радиоизотопа молибдена-99 российского производства, сообщила пресс-служба „Изотопа“.
Радиоактивные изотопы используются для уточнения диагноза и лечения при целом ряде заболеваний — в онкологии, кардиологии и неврологии. Молибден-99 (Мо-99) является основным радиоизотопом, используемым в этих целях. Он распадается до короткоживущего изотопа технеций-99m, с помощью которого, в свою очередь, в мире проводится порядка 70% диагностических процедур в области онкологии, до 50% — в кардиологии. Мо-99, в силу сложности его производства и сравнительно высокой цены, сегодня широко доступен только в ограниченном числе стран.
Сотрудничество между „Изотопом“ и Laboratorios Bacon, S. A. I. C. началось в 2013 году, но ограничивалось поставками на период технического обслуживания аргентинского реактора с целью обеспечения национальных потребностей Аргентины в молибдене-99. В 2017 году российская сторона осуществила ряд „страхующих“ поставок, которые позволили избежать срывов в снабжении медицинских учреждений Аргентины жизненно важной изотопной продукцией.
В Аргентину будет поставляться Mo-99, производимый предприятием Росатома Научно-исследовательским институтом атомных реакторов (НИИАР, Димитровград, Ульяновская область).
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