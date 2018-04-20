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Маршрут троллейбуса №20 продлят до остановки «Берег Москвы-реки» по выходным с 21 апреля по 30 сентября
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Маршрут троллейбуса №20 продлят до остановки «Берег Москвы-реки» по выходным с 21 апреля по 30 сентября 

Агентство «Москва» 1 час назад
Маршрут троллейбуса №20 будет продлен до остановки «Берег Москвы-реки» по выходным дням в период с 21 апреля по 30 сентября 2018 г., сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«На летний период с 21 апреля по 30 сентября 2018 г. по выходным дням с 9:00 до 21:00 маршрут троллейбуса №20 продлевается до остановки «Берег Москвы-реки», — говорится в сообщении.
Уточняется, что от действующей конечной остановки «Серебряный бор» до остановки «Берег Москвы-реки» троллейбусы будут следовать со всеми существующими остановками.
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