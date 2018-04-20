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Первый зампред комитета Госдумы назвал безумием идею ставить в самолетах стоячие кресла
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Первый зампред комитета Госдумы назвал безумием идею ставить в самолетах стоячие кресла 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 апреля, /ТАСС/. Первый заместитель председателя Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов ("Единая Россия") выразил мнение, что идея установить в самолетах стоячие кресла безумна, потому что совсем не учитывает тяжелые условия полета и нагрузки, которые могут испытывать пассажиры, находясь в воздухе.
В пятницу источник, знакомый с планами лоукостера «Победа», сообщил ТАСС, что авиакомпания может закупить кресла для самолетов, в которых пассажир летит практически стоя, «если они будут сертифицированы и безопасны». Вместе с тем официальный представитель «Победы» не подтвердил возможность закупки стоящих кресел. Ранее сообщалось, что производитель кресел для самолетов, итальянская Aviointeriors, разработала прототип кресел, в которых пассажир летит практически стоя. Предполагается, что такая новинка позволит перевозить больше пассажиров на каждом рейсе.
"Ради наживы можно что угодно сделать. Но я считаю, что это безумие", — сказал первый зампред комитета Госдумы по транспорту в пятницу в разговоре с ТАСС.
Он напомнил, что в начале 1990-х годов (тогда Ефимов занимал пост министра транспорта) в авиации сложилась тяжелая ситуация, когда билеты на рейс продавались фактически на борту самолета. «Вот тогда иногда летали стоя. Одно дело ехать стоя в автобусе, другое — в самолете, когда можно попасть в такую турбулентность, когда и сидеть то невозможно», — добавил Ефимов.
Депутат пояснил, что и при взлете, и при посадке, и во время турбулентности организм испытывает очень большую нагрузку, которую тяжело переносить не только обычным пассажирам, но и членам экипажей самолетов. «Пусть итальянцы полетают, мы изучим их опыт», — в шутку предложил Ефимов, добавив, что «в авиации лучше быть вторым, а не первым, потому что небо не прощает ошибок».
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