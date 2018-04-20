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Награды Московской областной думы вручили жителям Реутова в честь Дня труда
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Награды Московской областной думы вручили жителям Реутова в честь Дня труда 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Торжественное мероприятие, посвященное Дню труда, прошло в подмосковном Реутове, в рамках которого состоялась церемония награждения, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.
«Мы не первый год отмечаем этот праздник — он стал хорошей традицией жителей Подмосковья в преддверии майских праздников. Мы чествуем людей труда, трудовые коллективы и династии, победителей профессиональных конкурсов и ветеранов труда», — сказал председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов.
В своем выступлении Брынцалов высоко оценил трудовые и социально-экономические показатели города.
«Реутов, по-своему, удивительный город — он небольшой, но занимает лидирующие места в Московской области. Так, в прошлом году наукоград Реутов стал первым в регионе по результатам оценки эффективности социально-экономических показателей. А сегодня заслуженно вошел в список «100 лучших муниципалитетов России». В городе за последние годы многое сделано как и для комфортной жизни граждан, так и для развития экономики, внедрения инновационных решений», — отметил спикер Московской областной думы.
Он высоко оценил вклад в развитие спорта и образования, малого и среднего бизнеса, инфраструктуры и промышленности. В качестве примера Брынцалов привел градообразующие предприятие по машиностроению, которое демонстрирует высокие показатели. Также, спикер отметил и социально-культурные проекты, которые реализуется в городе Реутов.
Глава администрации Реутов Станислав Катаров также поблагодарил Игоря Брынцалов за помощь в развитии спорта в городе — при поддержке главы областного парламента был открыт спортивный комплекс с бассейном.
В завершении выступления председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов наградил почетным знаком Московской областной думы «За трудовую доблесть»: директора муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство и благоустройство города Реутова» Тиграна Маркосян; заместителя директора муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 2» (награду приняла Олеся Махно) Александра Беспалова; заместителя главы администрации городского округа Реутов Владимира Покамина; ветерана педагогического труда городского округа Реутов Елену Соенкову.
Также спикер вручил благодарность губернатора Московской области коллективу Молодежного культурно-досугового центра в лице его директора Олега Бабкина и коллективу Акционерного общества «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» в лице заместителя генерального директора Юрия Минаева.
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