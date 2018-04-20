ЧМ-2018:Смотрите сами свой футбол за такие деньги 

Массовое и почти повсеместное завышение цен на гостиничные номера выявлено в тех российских городах, где нынешним летом должны пройти матчи мирового футбольного чемпионата. Недавняя внеплановая проверка, проведенная региональными управлениями Роспотребнадзора, выявила порядка 600 таких случаев.
Всего же было проверено более 14 тысяч «объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги» (так это называется на казенном языке). По её итогам возбуждено в общей сложности 1 тыс. 558 дел об административных правонарушениях, а также подано 175 исков в суд в защиту «неопределенного круга потребителей». Эти дела готовятся сейчас к рассмотрению. Совокупная сумма наложенных административных штрафов составила почти 7 млн руб. «В целом был выявлен 591 случай завышения цен на гостиничное обслуживание и 135 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации», — говорится в подготовленном для СМИ пресс-релизе.
В нем не уточняется, в каких городах ситуация с накрутками наиболее вопиющая. Возможно, потому, что среди одиннадцати принимающих мировое первенство, не обнаружилось ни одного, где бы этого не случилось.
В Москве, например, цены приближаются к миллиону за сутки проживания. Притом, что специальным постановлением правительства РФ, максимальная стоимость номера «люкс» во время чемпионата не должна превышать 650 тысяч рублей в сутки, обычного же двухместного — 12250. От этих цифр и «отталкиваются» ушлые жители столицы, надеясь, видимо, за тот месяц, что длится футбольный чемпионат, заработать сумму, превосходящую их годовую зарплату.
Самый дорогой вариант проживания в столице в дни чемпионата — 18 миллионов рублей. Это за все 30 дней игр, то есть, по 500 тысяч в сутки — «уложились» в «госнорму». Столько обойдутся апартаменты площадью 192 кв. метра в престижном небоскребе. В них семь спален, общим числом коек 32. Но собрать такую ораву нужно самому арендатору.
Большая часть частного фонда, выставленного «на футбольный рынок», расположена в неблизких от центра столичных районах — в Химках, Королеве, во Внукове. Отсюда и «божеская», как считают сами хозяева, цена: в среднем 900 тысяч рублей за месяц.
Подешевле в хостелах — от 8500 руб. до 21 тысячи руб. за месяц. А совсем дешево, всего за 14 тысяч руб., в Москве можно будет снять… палатку. Пока их предложено две, каждая на две персоны. Не очень понятно, что это за палатки — туристические? Армейские? Или нечто вроде торговой? В пояснениях указано лишь, что «гостям будет предложена удобная душевая и большой экран для просмотра матчей». То есть, на матчи можно не ходить, следя за игрой по ТВ. Окунуться же в удивительную футбольную атмосферу, советуют хозяева незатейливого сервиса, можно будет, прогулявшись до стадиона. Палатки планируется поставить у станции метро «Ленинский проспект».
Не отстает от Первопрестольной Северная столица. Одна из причин резкого взлета цен на номера в отелях (помимо футбольной) — дефицит гостиниц в городе. Здесь установленный ФАС, Роспотребнадзором и Ростуризмом ценовой предел за номер «люкс» чуть выше московского — 700 тысяч, обычный двухместный — 10 500 рублей.
Что в действительности? В небольших гостиницах от центра не близких в «стандарт» укладываются. Любопытно, что на их сайтах буквально на днях появилось сообщение о скидках — «специально для болельщиков». Прежняя, до проверки, цена номеров (от 13 тысяч и выше) зачеркнута. Похоже, штрафы своё дело делают.
Тем не менее поездка на чемпионат — удовольствие не из дешевых.
— А что вы хотите — курс валют так стремительно скачет, что просто не угнаться, одно разорение! — Согласился поговорить с корреспондентом «СП» Игорь Сидорин (фамилия изменена), хозяин одной из небольших частных гостиниц, расположенных на Крестовском острове. В ней всего пять двухместных номеров с душем, холодильником и телевизором в номере, в оплату проживания входит скромный завтрак. — К тому же, футбольные болельщики люди непредсказуемые, в пылу эмоций могут и мебель поломать. Приходится учитывать. Мне же никто потом не компенсирует материальный ущерб.
«СП»: — Есть у вас свободные места на июнь-июль?
— Давно всё забронировано. До стадиона от нас полчаса неспешной ходьбы, рядом — набережная Большой Невки, множество кафе, недалеко и станция метро, на которой до центра города ехать минут 15-20. Наш ценник на время чемпионата мира не превышает 10500 рублей с человека. В соответствии с нормативом: считаю, очень выгодно.
Конечно, выгодно — ему самому в первую очередь. Планирует брать с каждого постояльца сумму стоимости двухместного номера. Хотя согласно уже упомянутому выше постановлению правительства, в однозвездочном отеле (именно такой у Сидорина) цена не должна превышать 4,3 тыс. рублей с человека.
В Питере не хватает отелей, особенно небольших и недорогих. Об этом в городе говорят давно. В 2015-м он пережил первый в постсоветское время туристский бум. Побывало тогда за сезон на берегах Невы более 6 млн человек со всего мира. Иностранцев привлек, среди прочего, дешевый рубль, россиян — дорогой доллар, не до заграниц. Уже тогда, кстати, цены в забитых под завязку отелях взлетели сразу на 50%. Опустить их потом «с небес на землю», как водится, «забыли».
В 2016-м Смольный выделил несколько дефицитных участков для строительства к ЧМ-2018 как минимум 10 новых недорогих (три звезды) и небольших (от 80 до 200 номеров) гостиниц. Выяснить, построены ли они, оказалось непросто. Даже в самом заинтересованном комитете городской администрации — по туризму — не сразу смогли дать ответ.
— Выяснила, — радостно сообщила мне, наконец, Галина Громова, руководитель пресс-службы данного комитета. — Построено пять из запланированных десяти гостиниц, одна из них пятизвездночная, остальные класса «три звезды». Все они расположены в пределах города.
«СП»: — На какое число болельщиков в июне-июле ориентируетесь?
— По нашим прикидкам, должно приехать примерно миллион человек. Более-менее точная цифра есть на сегодня по футбольным фанатам Аргентины и Бразилии. Их ожидается в нашем городе на матчах своих команд не менее 100 тысяч. Готовимся. Настраиваемся. Рады гостям!
Но что Москва и Петербург в сравнении нестоличными Калининградом и Саранском!
Наш западный анклав стал двукратным рекордсменом по завышению цен на проживание. Сначала отличился отель без звезд «Агора» — он превысил нормативную стоимость на 5283,33%. Это было выявлено в феврале. Были приняты меры: протокол, штраф, «серьезный разговор» в городской администрации. И вот новая проверка. И Калининград снова в «отличившихся»: в его гостинично-банном комплексе «Три пескаря» цену по сравнению с нормативом завысили на 833% (20 тысяч рублей вместо 2400), а в отеле «Эра-спа» — на 288% (13000 вместо 4400).
Кроме Калининграда в «топ-5» «черного списка» Роспотребнадзора вошли также Волгоград (гостиница Речного вокзала — накрутка составила 525%), Екатеринбург (гостиница «Максим» — плюс 485%) и Москва (отель Moskow points red oktober — 320%).
Продолжать примеры можно долго. Не проштрафившихся среди 11 городов-участников ЧМ-2018, увы, не нашлось. Что, в принципе, и следовало ожидать. В этом убежден Эдуард Латыпов, президент Клуба болельщиков РФ.
— Истории с резким ростом цен как на билеты, так и на жилье давно стали обычным делом во всех странах, где проводятся футбольные чемпионаты, — сказал Эдуард. — Это же самый популярный в мире вид спорта!
«СП»: — Считаете, так и должно быть?
— Нет, я так не считаю. Просто много поездил, на себе прочувствовал, и давно уже подобному не удивляюсь. На предыдущем первенстве, в Бразилии, ситуация была ещё круче. Там не в 5-10 раз, как у нас, росли все цены в дни матчей, а в 100 и больше.
«СП»: — Слышала, что даже за ночевку на пляже, благо, страна жаркая, местные жители брали деньги и немаленькие.
— Было такое. Но это в основном местные «крутые», для них никаких правил не существует. Воспользовались наплывом иностранцев, и стали устанавливать свои законы. У нас, уверен, подобное невозможно.
«СП»: — Вы и ваши товарищи по Клубу болельщиков уже определились, какие матчи посетить, где остановиться на ночь, если это не ваш родной город?
— У нашего Клуба несколько проектов. Для их реализации мы распределились по разным городам. Выезды планируются разовые, с тем, чтобы ночевать в поезде. Футбольные фанаты люди не привередливые. Потребуется, и на скамейке в парке переночуем. Но чаще — у знакомых. Отели — это для цивилизованных граждан, с деньгами. Кстати, для тех, кто не знает: за день-другой до начала чемпионата цены в гостиницах и частных квартирах снижаются обычно как минимум на 30%. Проверено. Так что не советую бронировать. Дождитесь «часа Х».
Иная позиция у гражданина Финляндии Олави Сяккуляэ. Сорокалетний предприниматель, ознакомившись с ценами в петербургских гостиницах на июнь-июль текущего года, отказался от идеи провести все это время в Северной столице.
— У меня нет проблем с финансами. И курс евро в России сейчас выгодный. Но, считаю, неправильным платить в несколько раз дороже только потому, что в город пришел большой футбол, — объясняет он. — Конечно, когда в стране, городе проходит что-то очень важное, престижное, цены всегда повышаются, но в разумных пределах. У вас я пределов не обнаружил. Потому поеду домой, и буду смотреть футбол по телевизору.
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