ЧМ-2018:Смотрите сами свой футбол за такие деньги

Массовое и почти повсеместное завышение цен на гостиничные номера выявлено в тех российских городах, где нынешним летом должны пройти матчи мирового футбольного чемпионата. Недавняя внеплановая проверка, проведенная региональными управлениями Роспотребнадзора , выявила порядка 600 таких случаев.

Всего же было проверено более 14 тысяч «объектов размещения, оказывающих гостиничные услуги» (так это называется на казенном языке). По её итогам возбуждено в общей сложности 1 тыс. 558 дел об административных правонарушениях, а также подано 175 исков в суд в защиту «неопределенного круга потребителей». Эти дела готовятся сейчас к рассмотрению. Совокупная сумма наложенных административных штрафов составила почти 7 млн руб. «В целом был выявлен 591 случай завышения цен на гостиничное обслуживание и 135 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации», — говорится в подготовленном для СМИ пресс-релизе.

В нем не уточняется, в каких городах ситуация с накрутками наиболее вопиющая. Возможно, потому, что среди одиннадцати принимающих мировое первенство, не обнаружилось ни одного, где бы этого не случилось.

Москве , например, цены приближаются к миллиону за сутки проживания. Притом, что специальным постановлением правительства РФ , максимальная стоимость номера «люкс» во время чемпионата не должна превышать 650 тысяч рублей в сутки, обычного же двухместного — 12250. От этих цифр и «отталкиваются» ушлые жители столицы, надеясь, видимо, за тот месяц, что длится футбольный чемпионат, заработать сумму, превосходящую их годовую зарплату.

Самый дорогой вариант проживания в столице в дни чемпионата — 18 миллионов рублей. Это за все 30 дней игр, то есть, по 500 тысяч в сутки — «уложились» в «госнорму». Столько обойдутся апартаменты площадью 192 кв. метра в престижном небоскребе. В них семь спален, общим числом коек 32. Но собрать такую ораву нужно самому арендатору.

Большая часть частного фонда, выставленного «на футбольный рынок», расположена в неблизких от центра столичных районах — в Химках , Королеве, во Внукове . Отсюда и «божеская», как считают сами хозяева, цена: в среднем 900 тысяч рублей за месяц.

Подешевле в хостелах — от 8500 руб. до 21 тысячи руб. за месяц. А совсем дешево, всего за 14 тысяч руб., в Москве можно будет снять… палатку. Пока их предложено две, каждая на две персоны. Не очень понятно, что это за палатки — туристические? Армейские? Или нечто вроде торговой? В пояснениях указано лишь, что «гостям будет предложена удобная душевая и большой экран для просмотра матчей». То есть, на матчи можно не ходить, следя за игрой по ТВ. Окунуться же в удивительную футбольную атмосферу, советуют хозяева незатейливого сервиса, можно будет, прогулявшись до стадиона. Палатки планируется поставить у станции метро «Ленинский проспект».

Не отстает от Первопрестольной Северная столица. Одна из причин резкого взлета цен на номера в отелях (помимо футбольной) — дефицит гостиниц в городе. Здесь установленный ФАС , Роспотребнадзором и Ростуризмом ценовой предел за номер «люкс» чуть выше московского — 700 тысяч, обычный двухместный — 10 500 рублей.

Что в действительности? В небольших гостиницах от центра не близких в «стандарт» укладываются. Любопытно, что на их сайтах буквально на днях появилось сообщение о скидках — «специально для болельщиков». Прежняя, до проверки, цена номеров (от 13 тысяч и выше) зачеркнута. Похоже, штрафы своё дело делают.

Тем не менее поездка на чемпионат — удовольствие не из дешевых.

— А что вы хотите — курс валют так стремительно скачет, что просто не угнаться, одно разорение! — Согласился поговорить с корреспондентом «СП» Игорь Сидорин (фамилия изменена), хозяин одной из небольших частных гостиниц, расположенных на Крестовском острове. В ней всего пять двухместных номеров с душем, холодильником и телевизором в номере, в оплату проживания входит скромный завтрак. — К тому же, футбольные болельщики люди непредсказуемые, в пылу эмоций могут и мебель поломать. Приходится учитывать. Мне же никто потом не компенсирует материальный ущерб.

«СП»: — Есть у вас свободные места на июнь-июль?

— Давно всё забронировано. До стадиона от нас полчаса неспешной ходьбы, рядом — набережная Большой Невки, множество кафе, недалеко и станция метро, на которой до центра города ехать минут 15-20. Наш ценник на время чемпионата мира не превышает 10500 рублей с человека. В соответствии с нормативом: считаю, очень выгодно.

Конечно, выгодно — ему самому в первую очередь. Планирует брать с каждого постояльца сумму стоимости двухместного номера. Хотя согласно уже упомянутому выше постановлению правительства, в однозвездочном отеле (именно такой у Сидорина) цена не должна превышать 4,3 тыс. рублей с человека.

В Питере не хватает отелей, особенно небольших и недорогих. Об этом в городе говорят давно. В 2015-м он пережил первый в постсоветское время туристский бум. Побывало тогда за сезон на берегах Невы более 6 млн человек со всего мира. Иностранцев привлек, среди прочего, дешевый рубль, россиян — дорогой доллар, не до заграниц. Уже тогда, кстати, цены в забитых под завязку отелях взлетели сразу на 50%. Опустить их потом «с небес на землю», как водится, «забыли».

В 2016-м Смольный выделил несколько дефицитных участков для строительства к ЧМ-2018 как минимум 10 новых недорогих (три звезды) и небольших (от 80 до 200 номеров) гостиниц. Выяснить, построены ли они, оказалось непросто. Даже в самом заинтересованном комитете городской администрации — по туризму — не сразу смогли дать ответ.

— Выяснила, — радостно сообщила мне, наконец, Галина Громова , руководитель пресс-службы данного комитета. — Построено пять из запланированных десяти гостиниц, одна из них пятизвездночная, остальные класса «три звезды». Все они расположены в пределах города.

«СП»: — На какое число болельщиков в июне-июле ориентируетесь?

— По нашим прикидкам, должно приехать примерно миллион человек. Более-менее точная цифра есть на сегодня по футбольным фанатам Аргентины Бразилии . Их ожидается в нашем городе на матчах своих команд не менее 100 тысяч. Готовимся. Настраиваемся. Рады гостям!

Саранском! Но что Москва и Петербург в сравнении нестоличными Калининградом

Наш западный анклав стал двукратным рекордсменом по завышению цен на проживание. Сначала отличился отель без звезд «Агора» — он превысил нормативную стоимость на 5283,33%. Это было выявлено в феврале. Были приняты меры: протокол, штраф, «серьезный разговор» в городской администрации. И вот новая проверка. И Калининград снова в «отличившихся»: в его гостинично-банном комплексе «Три пескаря» цену по сравнению с нормативом завысили на 833% (20 тысяч рублей вместо 2400), а в отеле «Эра-спа» — на 288% (13000 вместо 4400).

Кроме Калининграда в «топ-5» «черного списка» Роспотребнадзора вошли также Волгоград (гостиница Речного вокзала — накрутка составила 525%), Екатеринбург (гостиница «Максим» — плюс 485%) и Москва (отель Moskow points red oktober — 320%).

Продолжать примеры можно долго. Не проштрафившихся среди 11 городов-участников ЧМ-2018, увы, не нашлось. Что, в принципе, и следовало ожидать. В этом убежден Эдуард Латыпов , президент Клуба болельщиков РФ

— Истории с резким ростом цен как на билеты, так и на жилье давно стали обычным делом во всех странах, где проводятся футбольные чемпионаты, — сказал Эдуард. — Это же самый популярный в мире вид спорта!

«СП»: — Считаете, так и должно быть?

— Нет, я так не считаю. Просто много поездил, на себе прочувствовал, и давно уже подобному не удивляюсь. На предыдущем первенстве, в Бразилии, ситуация была ещё круче. Там не в 5-10 раз, как у нас, росли все цены в дни матчей, а в 100 и больше.

«СП»: — Слышала, что даже за ночевку на пляже, благо, страна жаркая, местные жители брали деньги и немаленькие.

— Было такое. Но это в основном местные «крутые», для них никаких правил не существует. Воспользовались наплывом иностранцев, и стали устанавливать свои законы. У нас, уверен, подобное невозможно.

«СП»: — Вы и ваши товарищи по Клубу болельщиков уже определились, какие матчи посетить, где остановиться на ночь, если это не ваш родной город?

— У нашего Клуба несколько проектов. Для их реализации мы распределились по разным городам. Выезды планируются разовые, с тем, чтобы ночевать в поезде. Футбольные фанаты люди не привередливые. Потребуется, и на скамейке в парке переночуем. Но чаще — у знакомых. Отели — это для цивилизованных граждан, с деньгами. Кстати, для тех, кто не знает: за день-другой до начала чемпионата цены в гостиницах и частных квартирах снижаются обычно как минимум на 30%. Проверено. Так что не советую бронировать. Дождитесь «часа Х».

Иная позиция у гражданина Финляндии Олави Сяккуляэ. Сорокалетний предприниматель, ознакомившись с ценами в петербургских гостиницах на июнь-июль текущего года, отказался от идеи провести все это время в Северной столице.

— У меня нет проблем с финансами. И курс евро в России сейчас выгодный. Но, считаю, неправильным платить в несколько раз дороже только потому, что в город пришел большой футбол, — объясняет он. — Конечно, когда в стране, городе проходит что-то очень важное, престижное, цены всегда повышаются, но в разумных пределах. У вас я пределов не обнаружил. Потому поеду домой, и буду смотреть футбол по телевизору.