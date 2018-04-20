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СМИ: в Палермо завершился процесс по делу о предполагаемом «сговоре мафии с государством»
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СМИ: в Палермо завершился процесс по делу о предполагаемом «сговоре мафии с государством» 

ТАСС 1 час назад
РИМ, 20 апреля. /ТАСС/. Суд первичной инстанции в Палермо (остров Сицилия) спустя почти пять лет после первого заседания объявил вердикт обвиняемым по громкому делу о предполагаемом «сговоре государства с мафией „Коза ностра“. Как сообщил в пятницу новостной канал Rainews24, в ходе судебного процесса впервые на одной скамье подсудимых оказались и чиновники, и политики, и мафиози.
Среди представителей государства виновными были признаны бывшие главы специального оперативного подразделения карабинеров (ROS) Марио Мори и Антонио Субранни, которых приговорили к 12 годам тюрьмы за „угрозу подрыва государственной системы“. К 12 годам по тому же пункту обвинения приговорен в прошлом ближайший соратник экс-председателя Совета министров Италии Сильвио Берлускони бывший сенатор Марчелло Дель Утри, который уже отбывает тюремное наказание по делу о связях с мафией. 28 лет тюрьмы получил мафиозный босс Леолука Багарелла. Оправдан бывший министр внутренних дел Никола Манчино, который обвинялся в лжесвидетельстве.
Громкое расследование дела о предполагаемом „сговоре государства с мафией“ в 1990-х годах, когда Италию потряс ряд террористических актов, началось несколько лет назад. Следствие подозревало, что некоторые представители власти знали или способствовали достижению договоренностей с мафией, которая должна была положить конец развязанному террору в обмен на освобождение из тюрем 300 боссов. Подозрения опирались на свидетельства раскаявшихся и пошедших на сотрудничество с правосудием мафиози.
Свидетельские показания по этому делу давал Джорджо Наполитано, еще когда занимал пост президента республики. Одним из обвиняемых проходил и недавно скончавшийся в тюрьме строго режима „босс босов“ „Коза ностра“ Тото Риина. Несмотря на завершение процесса, в этом деле, как отмечают обозреватели, осталось еще много белых пятен, в частности, в отношении обстоятельств заказных убийств в 1992 году судий и борцов с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино.
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